تشكيل منتخب مصر - 5 تغييرات عن لقاء لبنان.. وعمر كمال ظهير أيمن

يقود مروان حمدي هجوم منتخب مصر للمباراة الثالثة على التوالي، فيما يبدأ عمر كمال عبد الواحد كظهير أيمن لأول مرة.

أعلن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر، تشكيل مواجهة السودان بعد قليل في كأس العرب.

تشكيل مصر شهد البدء بـ عمر كمال كظهير أيمن، فيما يبدأ مهند لاشين في وسط الملعب بدلا من حمدي فتحي المصاب.

ويبدأ مصطفى فتحي على مقاعد البدلاء بجانب محمد مجدي "أفشة".

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد – أحمد حجازي – محمود حمدي "الونش" – أحمد فتوح.

الوسط: عمرو السولية – أيمن أشرف.

أمامهما: أحمد سيد "زيزو" – حسين فيصل – أحمد رفعت.

الهجوم: مروان حمدي.

من جهة أخرى، سيتواجد محمد شريف، ومصطفى فتحي على مقاعد البدلاء، فيما خرج حمدي فتحي من قائمة اللقاء.

وجاءت دكة البدلاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد – محمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق – محمد عبد المنعم – مروان داوود – أحمد ياسين -

الوسط: محمد مجدي "أفشة" – مصطفى فتحي – حسين فيصل - مهند لاشين.

الهجوم: محمد شريف – أسامة فيصل.