تشكيل برشلونة – عبد الصمد وكوتينيو أساسيان في مواجهة ريال بيتيس

يقود ميمفيس ديباي الهجوم بجانب عبد الصمد الزلزولي، وفيليبي كوتيني في تشكيل برشلونة أمام ريال بيتيس.

أعلن نادي برشلونة تشكيل فريقه الذي سيواجه ريال بيتيس ضمن مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.

وجاء تشكيل تشافي هيرنانديز، المدير الفني الإسباني لبرشلونة كالتالي:

حارس: مارك أندريه تير شتيجن.

الدفاع: سيرجينيو ديست – رونالد أراخو – كليمينت لونجليه – جوردي ألابا .

الوسط: سيرجيو بوسكيتس – جافي – نيكو جونزاليز.

الهجوم: عبد الصمد الزلزولي – ممفيس ديباي – فيليبي كوتينيو.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز السابع برصيد 23 نقطة، فيما يأتي ريال بيتيس في المركز الخامس برصيد 27.

وتنطلق المباراة الساعة 5 والربع مساء وتنقلها قناة beIN Sports 3.