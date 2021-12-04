سبورت: برشلونة يعرف تفاوض ديمبلي مع أندية إنجليزية

قالت صحيفة سبورت الإسبانية إن نادي برشلونة يعلم أن لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي تفاوض مع أندية للرحيل عن الفريق.

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وأضاف الصحيفة الإسبانية في تقريرها أن الأندية التي تفاوض معها ديمبيلي هي مانشستر يونايتد وتوتنام وتشيلسي، وقالت إن برشلونة يتوقع دخول باريس سان جيرمان السباق أيضا.

وتابعت الصحيفة الإسبانية أن بايرن ميونخ الألماني مهتم باللاعب الفرنسي، ولكن يرى أن مطالب اللاعب مبالغ فيها ومرتفعة.

على الجانب الآخر، فإن يوفنتوس الإيطالي يريد ضم ديمبيلي إلى صفوفه مجانا في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن يوفنتوس سيكون في وضع يسمح له بدفع راتب اللاعب بمساعدة نظام الضرائب الإيطالي.

وأوضحت سبورت أن مستقبل ديمبيلي في برشلونة يتعقد كل يوم، حيث يأمل برشلونة في إقناع اللاعب بتجديد العقد، ولكن يرى الفرنسي أن العرض المقدم له أقل بكثير من عروض أخرى.

يذكر أن عثمان ديمبلي شارك في 3 مباريات مع برشلونة حتى الأن، مباراة في الدوري الإسباني، إلى جانب مبارتين في دوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقده مع برشلونة في يونيو المقبل.