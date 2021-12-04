سبورت: برشلونة يعرف تفاوض ديمبلي مع أندية إنجليزية

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 15:58

كتب : عمر خالد

عثمان ديمبيلي - برشلونة

قالت صحيفة سبورت الإسبانية إن نادي برشلونة يعلم أن لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي تفاوض مع أندية للرحيل عن الفريق.

عثمان ديمبيلي

النادي : برشلونة

برشلونة

وأضاف الصحيفة الإسبانية في تقريرها أن الأندية التي تفاوض معها ديمبيلي هي مانشستر يونايتد وتوتنام وتشيلسي، وقالت إن برشلونة يتوقع دخول باريس سان جيرمان السباق أيضا.

وتابعت الصحيفة الإسبانية أن بايرن ميونخ الألماني مهتم باللاعب الفرنسي، ولكن يرى أن مطالب اللاعب مبالغ فيها ومرتفعة.

أخبار متعلقة
الكرة الذهبية - 7 دول اختارت صلاح كأول.. و126 لم يضعوا اسمه.. ومفاجأة في أصوات البرتغال تقرير سوداني: إيجابية مسحتي أطهر الطاهر ومدرب السودان قبل لقاء مصر عضو تنفيذية كاف: اعتماد تصنيف نوفمبر للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم كأس العرب – قائد سوريا السابق لـ في الجول: الفوز أمام تونس كان تاريخيا

على الجانب الآخر، فإن يوفنتوس الإيطالي يريد ضم ديمبيلي إلى صفوفه مجانا في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن يوفنتوس سيكون في وضع يسمح له بدفع راتب اللاعب بمساعدة نظام الضرائب الإيطالي.

وأوضحت سبورت أن مستقبل ديمبيلي في برشلونة يتعقد كل يوم، حيث يأمل برشلونة في إقناع اللاعب بتجديد العقد، ولكن يرى الفرنسي أن العرض المقدم له أقل بكثير من عروض أخرى.

يذكر أن عثمان ديمبلي شارك في 3 مباريات مع برشلونة حتى الأن، مباراة في الدوري الإسباني، إلى جانب مبارتين في دوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقده مع برشلونة في يونيو المقبل.

برشلونة عثمان ديمبلي
نرشح لكم
لابورتا: ديمبيلي أفضل من مبابي.. يريد البقاء في برشلونة ذا صن: يوفنتوس يريد ضم جورجينيو تقرير: رانكيك كلمة السر في توحيد رونالدو مع ميسي تقرير: "حلم بارتوميو" يقترب من العودة إلى الليجا عبر بوابة أتلتيكو مدريد
أخر الأخبار
الدرجة الثانية - المنيا يعود للانتصارات.. وأسوان يحافظ على الصدارة رغم التعادل 31 ثاتيه | الدرجة الثانية
مباشر في إسبانيا - برشلونة ضد ريال بيتيس 2 دقيقة | الدوري الإسباني
الـ36 بلا هزيمة.. طوفان الخُضر يكسر "رعد" مطر.. الجزائر تهزم لبنان وتتصدر مجموعة مصر 4 دقيقة | كأس العرب 2021
تشكيل كأس العرب - السودان يغير نصف فريقه أمام مصر 19 دقيقة | كأس العرب 2021
تشكيل منتخب مصر - 5 تغييرات عن لقاء لبنان.. وعمر كمال ظهير أيمن 31 دقيقة | كأس العرب 2021
مباشر في إنجلترا -ولفرهامبتون (0) - (0) ليفربول.. بداية المباراة 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ريمونتادا مثيرة لـ وست هام أمام تشيلسي تمهد طريق الصدارة لـ مانشستر سيتي 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل برشلونة – عبد الصمد وكوتينيو أساسيان في مواجهة ريال بيتيس ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز بالسابعة.. صلاح في المركز السابع وتشيلسي نادي العام 2 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 3 قرعة كأس العالم للأندية - تعرف على طريق الأهلي والهلال السعودي 4 كأس العرب - التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر ضد لبنان.. كيروش يلجأ لهجوم ناري