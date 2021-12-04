تقرير سوداني: إيجابية مسحتي أطهر الطاهر ومدرب السودان قبل لقاء مصر

سيغيب هوبيرت فيلود مدرب منتخب السودان عن مباراة مصر بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

وحسب موقع النيلين السوداني، فإن مسحتي هوبيرت فيلود مدرب السودان وأطهر الطاهر لاعب المنتخب، ظهرت إيجابية قبل مباراة مصر بساعات.

وسيغيب أطهر الطاهر ظهير أيمن سموحة عن مواجهة مصر بسبب تلك المسحة، فيما لن يتواجد المدرب أيضا على دكة البدلاء.

السودان بدأ البطولة بخسارة كبيرة أمام الجزائر برباعية، فيما فازت مصر على لبنان بهدف.

ويلتقي منتخب مصر مع السودان بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة.

مصر تحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، وبفارق الأهداف عن الجزائر المتصدر.

وتلعب الجزائر حاليا مع لبنان في المباراة الأخرى بالمجموعة عن الجولة الثانية.