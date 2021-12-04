انتهت كأس العرب – لبنان (0)-(2) الجزائر.. نهاية المباراة

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 14:49

كتب : FilGoal

الجزائر - لبنان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة لبنان والجزائر، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من كأس العرب.

_ _ _

نهاية المباراة

أخبار متعلقة
تشكيل الجزائر – بونجاح يقود الهجوم.. وتعديلات بالجملة أمام لبنان كأس العرب - لاعب السودان: ما حدث أمام الجزائر لن يتكرر أمام مرة أخرى كأس العرب - مدرب لبنان: نتطلع لتقديم مباراة كبيرة أمام الجزائر.. نحن هنا من أجل الفوز كأس العرب - مدرب السودان: سنصحح أخطائنا أمام الجزائر في لقاء مصر

ق. 92 جوووول ثاااني عن طريق طيب مزياني من انفراد بالمرمى.

ق. 88 بونجاح ينفرد تماااماا بالمرمى ويسدد لكن مصطفى مطر يتصدى.

ق. 83 طرد قاسم زين لاعب لبنان.

ق. 78 طرد حسام الدين ميريزيق لاعب الجزائر بالإنذار الثاني.

ق. 75 ركنية قابلها حسين الدر بلمسة فوق المرمى.

ق. 68 جووول أووول يوسف براهيمي يسجل ركلة الجزاء بنجاح في المرمى.

ق. 66 ركلة جزاااء لـ الجزائر بعد عرقلة من حسين الدر لـ يوسف بلايلي.

ق. 66 دخول طيب مزياني بدلا من هلال عربي سوداني.

ق. 65 انفراااد من بلايلي إلى هلال عربي سوداني الذي سدد وأنقذها الدفاع من على الخط لترتد إلى بلايلي الذي سدد بجانب القائم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45+2 تمريرة من براهيمي إلى يوسف بلايلي الذي سدد بجانب القائم.

ق. 45 إصابة ربيع عطايا لاعب لبنان ويتلقى العلاج.

ق. 17 تصويبة من ياسين براهيمي ومصطفى مطر يتصدى إلى ركنية.

ق. 14 ركنية قابلها مهدي تاهرات برأسية في العارضة وارتدت إلى بغداد بونجاح الذي سددها، وأنقذها المدافع من على الخط.

ق. 7 إصابة مهدي تاهرات لاعب الجزائر بعد تدخل مع حارس فريقه.

بداية المباراة

كأس العرب الجزائر لبنان
نرشح لكم
حوار في الجول – الهيدوس: استغلينا كل الفرص ضد الإمارات.. ولا نفكر في نهائي كأس العرب معلول ينضم لتدريبات تونس استعدادا لمواجهة مصر منافس مصر - السودان يقيل فيلود ويعين مدربا وطنيا حكاية مروان داوود – "شبيه روبرتسون" ورحلة من الأهلي لـ المنتخب عبر الدرجة الثالثة
أخر الأخبار
حوار في الجول – الهيدوس: استغلينا كل الفرص ضد الإمارات.. ولا نفكر في نهائي كأس العرب 37 دقيقة | كأس العرب 2021
منافس مصر – الإقالة الثانية في مجموعة الفراعنة.. نيجيريا تعلن رحيل روهر ساعة | إفريقيا
الصدارة تبتعد.. سقوط نابولي على يد إمبولي ساعة | الدوري الإيطالي
مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (1) - (0) أتليتكو مدريد..تهديد أول من الضيوف ساعة | الدوري الإسباني
مرتضى منصور لـ في الجول عن تقارير "عودة ساسي": لا أستطيع الإجابة الآن ساعة | ميركاتو
صلاح على القمة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 ساعة | الدوري الإنجليزي
اتحاد الكرة يعلن خارطة طريق انتخاب مجلس الإدارة الجديد ساعة | مصر
تشكيل باريس سان جيرمان - ميسي ومبابي يقودان الهجوم.. وثلاثي في خط الوسط 2 ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 2 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 3 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 4 تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة