انتهت كأس العرب – لبنان (0)-(2) الجزائر.. نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة لبنان والجزائر، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من كأس العرب.

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نهاية المباراة

ق. 92 جوووول ثاااني عن طريق طيب مزياني من انفراد بالمرمى.

ق. 88 بونجاح ينفرد تماااماا بالمرمى ويسدد لكن مصطفى مطر يتصدى.

ق. 83 طرد قاسم زين لاعب لبنان.

ق. 78 طرد حسام الدين ميريزيق لاعب الجزائر بالإنذار الثاني.

ق. 75 ركنية قابلها حسين الدر بلمسة فوق المرمى.

ق. 68 جووول أووول يوسف براهيمي يسجل ركلة الجزاء بنجاح في المرمى.

ق. 66 ركلة جزاااء لـ الجزائر بعد عرقلة من حسين الدر لـ يوسف بلايلي.

ق. 66 دخول طيب مزياني بدلا من هلال عربي سوداني.

ق. 65 انفراااد من بلايلي إلى هلال عربي سوداني الذي سدد وأنقذها الدفاع من على الخط لترتد إلى بلايلي الذي سدد بجانب القائم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45+2 تمريرة من براهيمي إلى يوسف بلايلي الذي سدد بجانب القائم.

ق. 45 إصابة ربيع عطايا لاعب لبنان ويتلقى العلاج.

ق. 17 تصويبة من ياسين براهيمي ومصطفى مطر يتصدى إلى ركنية.

ق. 14 ركنية قابلها مهدي تاهرات برأسية في العارضة وارتدت إلى بغداد بونجاح الذي سددها، وأنقذها المدافع من على الخط.

ق. 7 إصابة مهدي تاهرات لاعب الجزائر بعد تدخل مع حارس فريقه.

بداية المباراة