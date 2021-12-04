كأس العرب – قائد سوريا السابق لـ في الجول: الفوز أمام تونس كان تاريخيا

يرى عبد الرزاق حسين قائد منتخب سوريا السابق بأن فوز بلاده على تونس يعد تاريخيا.

سوريا فازت على تونس بهدفين مقابل لا شيء مساء أمس الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس العرب.

وقال عبد الرزاق حسين في تصريحات لـFilGoal.com: "في مباراة الإمارات كان هناك خوف واضح خاصة بعد غياب 6 لاعبين عن المنتخب، لكن ظهرنا بشكل جيد في الشوط الثاني".

وضاف "دخلنا المباراة الثانية أمام تونس بـ ضغط هجومي في بداية المباراة خاصة أول 10 دقائق أمام أحد أقوى المنتخبات في الوطن العربي".

عبد الرزاق أكمل "بعد تكتيك دفاعي رائع من المدرب حيث ندافع بعشرة لاعبين ونلعب على التحولات الهجومية، لننجح في تحقيق فوز تاريخي على منتخب تونس".

قائد سوريا السابق أكمل "يحسب الفوز للمدرب واللاعبين الأبطال، حقيقة النتيجة تاريخية أمام تونس وفخورين بها".

واستمر "كان أشد المتفائلين لم يتوقع الفوز على تونس، لكن أول 10 دقائق فاجأ المدرب تونس بضغط عالي واستطعنا تسجيل الهدف الأول".

عبد الرزاق استمر "منتخب تونس عاد للمباراة وسيطر على الكرة لكن بدون فرص حقيقية في الشوط الأول. في الشوط الثاني، بعد طرد لاعب تونس ضغطنا أيضًا أول عشر دقائق واستطعنا تسجيل الهدف الثاني".

وأتم "بعد الهدف الثاني، أصبح الفريق أكثر ثقة وتنتقل الكرة بين الثلاث خطوط بسلاسة، ولو كان هناك مزيد من التركيز كنا سجلنا هدف ثالث".

وتحتل سوريا المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، وبفارق الأهداف عن تونس صاحب المركز الثاني.