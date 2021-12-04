عضو تنفيذية كاف: اعتماد تصنيف نوفمبر للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 14:30

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

كشف عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن اعتماد تصنيف فيفا لشهر نوفمبر في اختيار قرعة المرحلة النهائية من تصفيات القارة لكأس العالم 2022.

وقال أماجو بينيك رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية لـ كاف في تصريحات نقلها موقع "ديلي سبوت": "اللجنة التنفيذية لـ كاف اجتمعت، وقررت اعتماد تصنيف فيفا لشهر نوفمبر في تحديد المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم".

اعتماد تصنيف نوفمبر، يعني وجود مصر بالتصنيف الثاني وملاقاة أحد المنتخبات الخمسة الأوائل.

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قرعة المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم ستقام يوم 26 يناير المقبل، على أن تقام المواجهتين في شهر مارس المقبل.

وستقام مباراة الذهاب على أرض أصحاب التصنيف الثاني، فيما سيكون الإياب على أرض المصنفين الأوائل.

وتتواجد منتخبات المغرب، والسنغال، وتونس، والجزائر، ونيجيريا في التصنيف الأول.

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