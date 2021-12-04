تشكيل الجزائر – بونجاح يقود الهجوم.. وتعديلات بالجملة أمام لبنان

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 14:18

كتب : FilGoal

الجزائر - كأس العرب

يقود بغداد بونجاح هجوم الجزائر أمام لبنان، فيما يبدأ مصطفى زغبة كحارس أساسي على حساب رايس مبولحي.

أعلن مجيد بوقرة مدرب الجزائر، تشكيل منتخب بلاده لمواجهة لبنان بعد قليل في كأس العرب.

التشكيل شهد العديد من التعديلات عن تشكيل اللقاء الأول، وعلى رأسها تواجد مصطفى زغبة كحارس أساسي بدلا من رايس مبولحي.

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ويعود يوسف بلايلي للتشكيل الأساسي، فيما تواجد أمير سعيود على مقاعد البدلاء.

ويبدأ حسين بن عيادة بجانب مهدي تاهرت في الدفاع.

وجاء تشكيل الجزائر كالتالي:

حارس: مصطفى زغبة.

الدفاع: حسين بن عيادة – مهدي تاهرت – محمد الأمين توقاي - إلياس شتي.

الوسط: حسان الدين مريزيق – يوسف بلايلي.

أمامهما: سفيان بن دبكة – هلال عربي سوداني – ياسين براهيمي.

الهجوم: بغداد بونجاح.

من جهة أخرى، سيبدأ لبنان بثلاث مهاجمين أمام الجزائر.

وجاء تشكيل لبنان كالتالي:

حارس: مصطفى مطر.

الدفاع: نور منصور – حسين الدر – قاسم الزين.

الوسط: محمد دهيني - روبير ملكي – جهاد أيوب – ربيع عطايا.

الهجوم: نادر مطر – حسين شعيتو – هلال الحلوة.

كانت الجزائر قد فازت على السودان برباعية في الجولة الأولى، فيما خسر لبنان أمام مصر بهدف.

كأس العرب الجزائر لبنان
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