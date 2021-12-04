كأس العرب - المغرب يُسقط الأردن برباعية ويضع قدما في ربع النهائي

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 13:55

كتب : FilGoal

المغرب

اقترب المغرب من التأهل لربع نهائي كأس العرب بإسقاط الأردن بأربعة أهداف دون رد اليوم السبت على ملعب أحمد بن علي في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وسجل يحيى جبران وبدر بانون ومحمد الشيبي وسفيان رحيمي أهداف أسود الأطلس في الدقائق 4 و24 و45+2 و87.

ورفع المغرب رصيده إلى 6 نقاط ليعزز تصدره لترتيب المجموعة الثالثة بينما الأردن ظل وصيفا ورصيده 3 نقاط ولا رصيد للسعودية وفلسطين.

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وجاءت المباراة من جانب واحد في ظل أفضلية واضحة من البداية لرفاق القائد بدر بانون.

وفي الدقيقة الرابعة سدد محمد الناهيري كرة قوية ردها الحارس يزيد أبو ليلى قبل أن يتابعها يحيى جبران في الشباك.

واضطر الأردن لاستبدال قائده بهاء فيصل بسبب الإصابة وشارك حمزة الدرادرة في الدقيقة 15.

وسدد وليد أزارو الكرة من داخل منطقة الجزاء قبل أن يتابعها بانون بسهولة في الشباك محرزا الهدف الثاني للمغرب في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 45+2 لعب أشرف بنشرقي كرة عرضية من ركلة ركنية تابعها محمد الشيبي بتسديدة رائعة ليسجل الهدف الثالث.

وهبط مستوى المباراة في الشوط الثاني وعجز الأردنيون عن تقليص الفارق ليتلقوا أول هزيمة في البطولة، وأهدر المغاربة أكثر من فرصة لزيادة الغلة.

وزين المغرب انتصاره المستحق العريض بهدف رابع من ركلة جزاء نفذها سفيان رحيمي في الدقيقة 87 إثر لمسة يد على مدافع النشامى.

وبات المغرب أكثر من سجل في البطولة بالوصول إلى الهدف الثامن ولم تهتز شباكه.

ووضع قدما في الدور ربع النهائي وسيواجه السعودية يوم الثلاثاء بينما يلعب النشامى ضد فلسطين.

ويبدو المغرب قريبا من التأهل متصدرا لترتيب المجموعة ليواجه وصيف المجموعة الرابعة التي تضم مصر والجزائر ولبنان والسودان.

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