انتهى كأس العرب - الأردن (0) (4) المغرب

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 11:43

كتب : FilGoal

بدر بانون

تابع مباشرة مباراة الأردن والمغرب اليوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب 2021.

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نهاية المباراة

ق88: سفيان رحيمي يترجم ركلة الجزاء بنجاح مسجلا الرابع

ق87: ركلة جزاء للمغرب بعد لمسة يد على مدافع الأردن

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45+3: جووووووول الثالث محمد الشيبي

ق24: جووووووووول بدر بانون. تسديدة من وليد أزارو داخل منطقة الجزاء يتابعها بانون في الشباك بسهولة

ق15: مشاركة حمزة الدرادرة بدلا من بهاء فيصل في تبديل اضطراري للأردن

ق13: إصابة قوية لبهاء فيصل قائد ومهاجم الأردن بعد التحام مع بدر بانون مدافع المغرب

ق4: جووووول أول. مرور ممتاز لمحمد الناهيري من اليسار قبل أن يسدد لترتد الكرة من يد الحارس يزيد أبو ليلى ثم تابع يحيى جبران الكرة بسهولة في شباك الأردن

بداية المباراة

الأردن المغرب كأس العرب
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