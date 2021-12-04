انتهى كأس العرب - الأردن (0) (4) المغرب

تابع مباشرة مباراة الأردن والمغرب اليوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب 2021.

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نهاية المباراة

ق88: سفيان رحيمي يترجم ركلة الجزاء بنجاح مسجلا الرابع

ق87: ركلة جزاء للمغرب بعد لمسة يد على مدافع الأردن

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45+3: جووووووول الثالث محمد الشيبي

ق24: جووووووووول بدر بانون. تسديدة من وليد أزارو داخل منطقة الجزاء يتابعها بانون في الشباك بسهولة

ق15: مشاركة حمزة الدرادرة بدلا من بهاء فيصل في تبديل اضطراري للأردن

ق13: إصابة قوية لبهاء فيصل قائد ومهاجم الأردن بعد التحام مع بدر بانون مدافع المغرب

ق4: جووووول أول. مرور ممتاز لمحمد الناهيري من اليسار قبل أن يسدد لترتد الكرة من يد الحارس يزيد أبو ليلى ثم تابع يحيى جبران الكرة بسهولة في شباك الأردن

بداية المباراة