انتهى كأس العرب - الأردن (0) (4) المغرب
السبت، 04 ديسمبر 2021 - 11:43
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة الأردن والمغرب اليوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب 2021.
اضغط هنا لتتابع المباراة دقيقة بدقيقة
---
نهاية المباراة
ق88: سفيان رحيمي يترجم ركلة الجزاء بنجاح مسجلا الرابع
ق87: ركلة جزاء للمغرب بعد لمسة يد على مدافع الأردن
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق45+3: جووووووول الثالث محمد الشيبي
ق24: جووووووووول بدر بانون. تسديدة من وليد أزارو داخل منطقة الجزاء يتابعها بانون في الشباك بسهولة
ق15: مشاركة حمزة الدرادرة بدلا من بهاء فيصل في تبديل اضطراري للأردن
ق13: إصابة قوية لبهاء فيصل قائد ومهاجم الأردن بعد التحام مع بدر بانون مدافع المغرب
ق4: جووووول أول. مرور ممتاز لمحمد الناهيري من اليسار قبل أن يسدد لترتد الكرة من يد الحارس يزيد أبو ليلى ثم تابع يحيى جبران الكرة بسهولة في شباك الأردن
بداية المباراة