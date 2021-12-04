تشكيل كأس العرب - بهاء فيصل في هجوم الأردن.. وبانون وبنشرقي وأزارو يقودون المغرب

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 11:08

كتب : FilGoal

منتخب المغرب - كأس العرب - أشرف بنشرقي

أعلن منتخبا الأردن والمغرب تشكيل مباراتهما اليوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب 2021.

وجاء تشكيل الأردن:

حارس المرمى: يزيد أبو ليلى

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الدفاع: محمد أبو حشيش - يزن العرب - عبد الله نصيب - هادي الحوراني

وسط الملعب: محمود مرضي - رجائي عايد - أحمد اسريوة - نور الروابدة - علي علوان

الهجوم: بهاء فيصل

بينما تشكيل المغرب:

حارس المرمى: أنس زنيتي

الدفاع: محمد الناهيري - سفيان بوفتيني - بدر بانون - محمد الشيبي

وسط الملعب: عبد الإله الحافيظي - وليد الكرتي - يحيى جبران

الهجوم: أشرف بنشرقي - وليد أزارو - إسماعيل الحداد

ويتصدر المنتخبان ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط مع أفضلية للمغرب بفارق الأهداف.

وتنطلق المباراة الساعة 12 ظهرا وتنقلها قناة beIN Sports 1.

الأردن المغرب كأس العرب
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