تشكيل كأس العرب - بهاء فيصل في هجوم الأردن.. وبانون وبنشرقي وأزارو يقودون المغرب
السبت، 04 ديسمبر 2021 - 11:08
كتب : FilGoal
أعلن منتخبا الأردن والمغرب تشكيل مباراتهما اليوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب 2021.
وجاء تشكيل الأردن:
حارس المرمى: يزيد أبو ليلى
الدفاع: محمد أبو حشيش - يزن العرب - عبد الله نصيب - هادي الحوراني
وسط الملعب: محمود مرضي - رجائي عايد - أحمد اسريوة - نور الروابدة - علي علوان
الهجوم: بهاء فيصل
بينما تشكيل المغرب:
حارس المرمى: أنس زنيتي
الدفاع: محمد الناهيري - سفيان بوفتيني - بدر بانون - محمد الشيبي
وسط الملعب: عبد الإله الحافيظي - وليد الكرتي - يحيى جبران
الهجوم: أشرف بنشرقي - وليد أزارو - إسماعيل الحداد
ويتصدر المنتخبان ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط مع أفضلية للمغرب بفارق الأهداف.
وتنطلق المباراة الساعة 12 ظهرا وتنقلها قناة beIN Sports 1.