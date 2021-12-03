مؤتمر مدرب موريتانيا: قدمنا مباراة مميزة دفاعيا.. ونأمل تحقيق الفوز أمام سوريا

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 - 23:54

كتب : محمد الجزار

موريتانيا - الإمارات

أشاد الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني لـ منتخب موريتانيا بأداء لاعبيه والروح القتالية التي أظهروها طوال مواجهة الإمارات.

وخسر منتخب موريتانيا أمام الإمارات بهدف في الدقيقة 93.

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "إن الفريق قدم مباراة مميزة من الناحية الدفاعية، ولكن كان ينقصه الإيجابية على المرمى وخلق فرص أكثر من أجل تحقيق الفوز".

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وأضاف "اخترت تشكيلة مميزة لخوض المباراة ولم يكن بها مجاملات، كما أجرى تبديلات لتطوير الأداء الهجومي، مشيرا إلى أن اللاعب عمر مبارك أهدر فرصة هدف محقق في نهاية المباراة، كانت كفيلة بتغيير النتيجة".

وأوضح "سأعمل بجدية مع الفريق خلال اليومين المقبلين استعدادا لمباراة سوريا، ونأمل في أن يظهر المنتخب في المباراة القادمة أمام سوريا بصورة أفضل من أجل تحقيق الفوز".

من جانبه، شدد مباكي نداي حارس منتخب موريتانيا الفائز بأفضل لاعب في مباراة بلاده مع الإمارات، أنه بذل قصارى جهده طوال المباراة، إلا أن الهزيمة بهذه الطريقة كانت محزنة للغاية.

وقال نداي في المؤتمر الصحفي: "حرصت منذ بداية المباراة بتحفيز اللاعبين من أجل بذل أقصى طاقاتهم، وهو ما ظهر جليا على أرض الملعب حيث قدم كل لاعب ما عليه تماما".

وأوضح "المنتخب مازال لديه مباراة أمام سوريا، ويجب على اللاعبين من أجل تحقيق الفوز والخروج برأس مرفوعة ورفع علم بلادنا في هذا المحفل العربي الكبير".

وأكمل "مشاركتي للمرة الأولى دوليا في بطولة العرب بعد إصابة ديوب بابكر الحارس الأساسي، بمثابة شرف كبير خاصة أنني أدافع عن ألوان بلاده، ولا فرق بين مشاركته أو مشاركة بابكر، الأهم هو تحقيق المنتخب لنتائج إيجابية".

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