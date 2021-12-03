مؤتمر فان مارفيك: كان علينا الفوز بخمسة أو ستة أهداف أمام موريتانيا

يرى بيرت فان مارفيك المدرب الهولندي لمنتخب الإمارات أن هدف فريقه هو تحقيق الفوز في كل مباراة، لكن هذا لا يعني حتمية الفوز ببطولة كأس العرب.

الإمارات فازت على موريتانيا بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة كأس العرب.

وقال فان مارفيك في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "قدمنا مباراة جيدة أمام موريتانيا، ونتطلع لمواصلة الانتصارات".

وأضاف "اللاعبون قدموا أداء جيدا، وراضي عليه تماما، ولكني لست راضيا عن الفوز بهدف واحد، بل كان لابد من إحراز خمسة أو ستة أهداف".

فان مارفيك أوضح "اللاعبون استحوذوا على المباراة طوال التسعين دقيقة، وخلقوا العديد من الفرص، ولكنهم لم يستغلوها بصورة جيدة. لقد توقعت طريقة أداء المنتخب الموريتاني الدفاعية، وكنت مستعدا لها تماما".

وصيف كأس العالم 2010 أكمل "أخوص كل مباراة من أجل تحقيق الفوز، ولكن هذا ليس معناه الفوز بلقب بطولة العرب".

وأتم "نفكر في الجولات المتبقية من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، من أجل تعزيز الحظوظ والمنافسة على التأهل".

ويلتقي منتخب الإمارات مع تونس في الجولة الأخيرة لدور المجموعات يوم الإثنين المقبل، فيما تلعب سوريا مع موريتانيا.