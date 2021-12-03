كأس العرب - صواريخ قاسيون تدمر نسور قرطاج.. سوريا تهزم تونس

قادت تسديدتان لـ سوريا لتحقيق الفوز الأول على تونس في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لـ كأس العرب 2021.

سجل هدفا سوريا: أوليفر كاسكو ومحمد العنز، ويصادف أن كلاهما سجل هدفه الدولي الأول بقميص نسور قاسيون.

وحقق المنتخب السوري فوزه الرابع على تونس، مقابل 5 انتصارات لنسور قرطاج و3 تعادلات، في مباراة أولى تجمع المنتخبين منذ يوليو 1988 والتي انتهت حينها بالتعادل السلبي.

فوز رفع رصيد سوريا إلى 3 نقاط في المركز الثالث بينما ظل المنتخب التونسي ثانيا بفارق الأهداف، فيما حجز منتخب الإمارات الصدارة، ويتذيل المنتخب الموريتاني الترتيب بدون نقاط.

وستكون الجولة الأخيرة حاسمة، عندما يلتقي منتخب سوريا مع موريتانيا ويواجه المنتخب التونسي نظيره الإماراتي.































التشكيل

شهد تشكيل تونس مشاركة فخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز، وسيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك.

فيما جلس علي معلول على مقاعد البدلاء رغم إصابته وغاب حمزة المثلوثي عن المباراة بسبب إصابته بفيروس كورونا.

في المقابل بدأ خالد عثمان أساسيا في حراسة المرمى بدلا من إبراهيم عالمة.

ورد السلامة يقود تشكيل منتخب سوريا أمام تونس#كأس_العرب pic.twitter.com/yuGw9RKlYt — FilGoal (@FilGoal) December 3, 2021

وصف المباراة

4 دقائق فقط واهتزت الشباك مبكرا، أوليفر كاسكو يضغط على فرجاني ساسي ومن ثم يطلق تصويبة سكنت شباك فاروق بن مصطفى.

في الدقائق التالية بدأ منتخب تونس الضغط بحثا عن هدف التعادل.

وفي الدقيقة 19 أطلق محمود البحر مهاجم سوريا تسديدة قوية من الجهة اليمنى من داخل منطقة الجزاء أبعدها فاروق بن مصطفى لركنية.

عاد نسور قرطاج للبحث عن التعادل مع تراجع لاعبي سوريا للدفاع عن مرماهم.

في الدقيقة 35 ركنية من فراس بلعربي ورأسية من ياسين مرياح مرت بعيدة عن المرمى.

الحكم احتسب 6 دقائق وقتا بدلا من الضائع في الشوط الأول، وفي الدقيقة الأخيرة سقط محمد العنز بعد التحام هوائي مع محمد علي بن رمضان.

عقب العودة لتقنية الفيديو وبعد الوصول لـ 45+9 أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة للاعب وسط تونس، ومن ثم أطلق صافرة نهاية الشوط الأول.

الشوط الثاني

مثلما بدأ الشوط الأول حدث في الشوط الثاني، تسديدة صاروخية من محمد العنز من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة وسكنت شباك فاروق بن مصطفى معلنة الهدف الثاني لنسور قاسيون في الدقيقة 47.

فاروق بن مصطفى حارس تونس شاهد تصويبة السوري محمد عنز مثلما شاهدناها🤯 pic.twitter.com/7cWONCIaC2 — FilGoal (@FilGoal) December 3, 2021

بعد 10 دقائق تألق خالد عثمان بالتصدي لرأسية من داخل الست ياردات.

فيما أجرى منذر الكبير مدرب تونس تغييرين بنزول يوسف المساكني ونعيم السليتي بدلا من فراس بلعربي وفخر الدين بن يوسف.

وفي الدقيقة 67 سدد سيف الدين الجزيري كرة مرت بجوار القائم الأيسر وخرج بعدها مباشرة وشارك بدلا منه سعد بقير.

محاولات تونس تواصلت وفي الدقيقة 85 سدد يوسف المساكني كرة جاءت في منتصف المرمى.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع أهدر حنعبل المجبري كرة هدف تقليص الفارق بعدما اصطدمت الكرة برأس الحكم ومن ثم خارج المرمى.