التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر – تغيير وحيد أمام السودان

استقر كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر على التشكيل الأقرب للمنتخب أمام السودان.

منتخب مصر أمام السودان، سيكون نفس تشكيل الفراعنة أمام لبنان، لكن بتغيير وحيد اضطراري.

مهند لاشين سيبدأ في وسط الملعب بدلا من حمدي فتحي الذي سيغيب للإصابة في الرأس.

وسيستمر مروان حمدي في قيادة هجوم مصر أمام السودان، فيما سيبدأ مصطفى فتحي كأساسي في مركز الجناح الأيمن.

وجاء تشكيل منتخب مصر المتوقع كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق – محمود حمدي "الونش" – أحمد فتوح.

الوسط: عمرو السولية – مهند لاشين.

أمامهما: مصطفى فتحي – محمد مجدي "أفشة" – محمد شريف.

الهجوم: مروان حمدي.

منتخب مصر بدأ مشواره في البطولة بالفوز على لبنان بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات المجموعة الرابعة.

ويلتقي منتخب مصر مع السودان مساء غد السبت وفي تماما الساعة السادسة مساء، ضمن مباريات الجولة الثانية.

وعلى الجهة الأخرى، تلعب الجزائر مع لبنان في الثالثة مساء، وقبل مباراة مصر مباشرة.

مصر تحتل المركز الثاني في المجموعة خلف الجزائر، وبفارق الأهداف عن محاربي الصحراء.