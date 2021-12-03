الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة التاسعة

واصل عمرو قلاوة تصدر ترتيب هدافي مجموعة القاهرة من دوري الدرجة الثانية المصري بعد نهاية الجولة التاسعة.

كما ظل أحمد الصعيدي ثانيا في ترتيب الهدافين برصيد 4 أهداف.

ويأتي خلفهما برصيد 3 أهداف كل من عبد العزيز الشاعر لاعب النصر وسمير فكري لاعب الداخلية ورضا الويشي لاعب الإنتاج الحربي.

للتعرف على نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة التاسعة من هنا.

ويأتي ترتيب الهدافين كالتالي: