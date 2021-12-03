الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة التاسعة

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 - 21:26

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - القاهرة

واصل عمرو قلاوة تصدر ترتيب هدافي مجموعة القاهرة من دوري الدرجة الثانية المصري بعد نهاية الجولة التاسعة.

كما ظل أحمد الصعيدي ثانيا في ترتيب الهدافين برصيد 4 أهداف.

ويأتي خلفهما برصيد 3 أهداف كل من عبد العزيز الشاعر لاعب النصر وسمير فكري لاعب الداخلية ورضا الويشي لاعب الإنتاج الحربي.

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للتعرف على نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة التاسعة من هنا.

ويأتي ترتيب الهدافين كالتالي:

الداخلية الدرجة الثانية زد الدرجة الثانية - مجموعة القاهرة عمرو قلاوة
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