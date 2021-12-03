الدرجة الثانية – نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة التاسعة
الجمعة، 03 ديسمبر 2021 - 21:19
كتب : رضا السنباطي
واصل زد تصدره لترتيب لـ مجموعة القاهرة بالدرجة الثانية رغم التعادل.
أقيمت اليوم 6 مباريات ضمن مواجهة القاهرة.
وواصل الداخلية مطاردة زد على الصدارة، فيما شهدت مباراة وادي دجلة وبلبيس أحداثا مثيرة. (طالع التفاصيل)
وجاءت نتائج الجولة كالتالي:
نهاية مباريات الدرجة الثانية (مجموعة القاهرة) pic.twitter.com/L811visARG— FilGoal (@FilGoal) December 3, 2021
وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:
ترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية مباريات اليوم pic.twitter.com/HkJG1Ixf55— FilGoal (@FilGoal) December 3, 2021