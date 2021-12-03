الدرجة الثانية – نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة التاسعة

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 - 21:19

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - القاهرة

واصل زد تصدره لترتيب لـ مجموعة القاهرة بالدرجة الثانية رغم التعادل.

أقيمت اليوم 6 مباريات ضمن مواجهة القاهرة.

وواصل الداخلية مطاردة زد على الصدارة، فيما شهدت مباراة وادي دجلة وبلبيس أحداثا مثيرة. (طالع التفاصيل)

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وجاءت نتائج الجولة كالتالي:

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

الداخلية الدرجة الثانية زد الدرجة الثانية - مجموعة القاهرة
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