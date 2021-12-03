انتهت كأس العرب - سوريا (2) (0) تونس.. فوز نسور قاسيون

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 - 20:54

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي - أوليفر كاسكو - سوريا - تونس - كأس العرب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سوريا وتونس في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لكأس العرب.

وكان منتخب الإمارات قد افتتح مباريات المجموعة في الجولة الثانية بفوز قاتل على الإمارات بنتيجة 1-0.

وفي الجولة الأولى: فازت تونس على موريتانيا 5-1 وخسرت سوريا من الإمارات 2-1.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 86: المساكني يسدد كرة على الطائر يتصدى لها الحارس.

ق 68: نزول سعد بقير بدلا من سيف الدين الجزيري.

ق 67: تسديدة من الجزيري تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 57: رأسية من داخل منطقة الست ياردات والحارس يتألق ويبعدها.

ق 47: جوووووول صاروخي محمد العنز وتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تسكن شباك تونس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+9: بطاقة حمراء لمحمد علي بن رمضان بعد العودة لتقنية الفيدو إثر تدخل بالمرفق على لاعب سوريا.

ق 35: كرة مقوسة من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح منتخب تونس عن طريق فراس بالعربي على رأس ياسين مرياح سددها لكنها بعيدة عن المرمى.

ق 19: تسديدة من الجهة اليسرى من داخل منطقة الجزاء عن طريق محمود البحر لكن فاروق بن مصطفى يبعدها لركنية.

ق 15: ضغط تونسي للبحث عن التعادل.

ق 4: جووول أول لسوريا بتسديدة أرضية قوية من أوليفر كاسكو تسكن شباك تونس.

بداية اللقاء

سوريا تونس كأس العرب
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