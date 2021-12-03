بعد غياب 14 شهرا.. أبو سليمة يعود لتدريبات المصري

عاد إسلام أبو سليمة مدافع النادي المصري لتدريبات الفريق بعد غياب 14 شهرا بسبب الإصابة.

وتواجد أبو سليمة في تدريبات المصري الجماعية اليوم الجمعة، بعد شفائه من الإصابة بقطع في الرابط الصليبي للركبة بشكل كامل.

أبو سليمة يغيب عن المصري منذ 14 شهرا، وبالتحديد منذ 10 سبتمبر لعام 2020 وقت إصابته أمام بيراميدز.

وسيسعى الجهاز الفني لتجهيزه فنيا وبدنيا وإكسابه لياقة المباريات لضمان عودته لشغل مركز قلب الدفاع بمباريات المصري الرسمية المقبلة.

المصري يستعد لمواجهة ريفرز يونايتد يوم الأحد المقبل، في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

كان المصري قد خسر على ريفرز يونايتد ذهابا بهدفين مقابل هدف، ويحتاج للفوز إيابا بهدف للتأهل.

إسلام أبو سليمة انضم لنادي المصري عام 2017 قادما من اتحاد الشرطة.

صاحب الـ28 عاما شارك في 22 مباراة مع المصري في الموسم قبل الماضي، قبل أن يتعرض للإصابة.

وسبق لأبو سليمة الإصابة بقطع في وتر أكيليس بوقت سابق أيضا، ليغيب عن الملاعب قرابة السنة.