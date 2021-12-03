كيير يغيب عن صفوف ميلان لـ 6 أشهر

أعلن ميلان غياب مدافعه الدنماركي سيمون كيير لمدة 6 أشهر، وذلك بعد إصابته في الرباط الصليبي لركبته اليسرى وخضوعه للجراحة.

وتعرض كيير للإصابة خلال مباراة فريقه ضد جنوى والتي انتهت بفوز الروسونيري 3-0، حيث خرج منقولا خلال الشوط الأول من المباراة.

وكشف النادي عن طبيعة الإصابة وفترة غياب المدافع البالغ من العمر 32 عاما، وذلك في بيان رسمي أعلن خلاله نجاح العملية الجراحية التي خضع لها.

وبينما طمأن البيان جماهير ميلان بشأن الحالة النفسية والمعنوية للاعب، إلا أن الغياب لستة أشهر يعني عدم لحاقه بما تبقى من فعاليات الموسم الحالي 2021-2022.

أيضا كشف ستيفانو بيولي مدرب ميلان عن إمكانية أن يجد نفسه مضطرا للبحث عن مدافع جديد في سوق الشتاء بشهر يناير، وذلك لتعويض غياب الدنماركي الذي كان عنصرا هاما للغاية في صفوف الفريق منذ انضمامه في يناير 2020.