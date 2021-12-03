كأس العرب - الحمادي ينهي صمود المرابطين في +93 ويُقرب الإمارات من التأهل

خطف منتخب الإمارات فوزا قاتلا أمام نظيره الموريتاني في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لـ كأس العرب 2021.

سجل هدف اللقاء الوحيد: خليل الحمادي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع.

فوز إماراتي في المباراة الرسمية الأولى التي تجمع المنتخبين.

وتكبد منتخب موريتانيا هزيمته الثانية ليودع البطولة بشكل مبكر بعدما خسر مسبقا من تونس.

فيما ارتفع رصيد الإمارات إلى 6 نقاط، وسينتظر نتيجة تونس وسوريا لحسم تأهله الرسمي.

الهزيمة في الدقيقة 93 ⚽️ مرابطون صامدون 👏 على كل حال كنتم رجالا في مواجهة اليوم أمام الإمارات 🇲🇷#كأس_العرب pic.twitter.com/ipw54XBTX6 — FilGoal (@FilGoal) December 3, 2021

التشكيل

قاد علي مبخوت ومن خلفه كايو كانيدو هجوم منتخب الإمارات.

وأجرى ديديه جوميز مدرب موريتانيا تغييرات عديدة على التشكيل عقب خسارة مباراة الجولة الأولى أمام تونس.

وجلس مامادو نياس مهاجم المقاولون العرب على مقاعد بدلاء المرابطون بعدما شارك أساسيا في لقاء تونس.

ممادو نياس على دكة بدلاء موريتانيا وحمية الطنجي يقود الهجوم 🇲🇷#كأس_العرب pic.twitter.com/EGhjpeApi7 — FilGoal (@FilGoal) December 3, 2021

وصف المباراة

في الدقيقة 13 سدد كايو كرة قوية جاءت بعيدة عن المرمى.

ومع مرور نصف ساعة وصل استحواذ عيال زايد إلى 73% وسدد علي مبخوت كرة تصدى لها مباكي نداي.

اسم حارس موريتانيا تردد في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول في أكثر من لقطة.

عرضية من كايو من الجهة اليسرى في الدقيقة 37 خرج نداي وأبعدها بقدمه قبل أن تصل لمبخوت.

رد حمي الطنجي بتسديدة جاءت سهلة في يد محمد الشامسي حارس الإمارات في نفس الدقيقة.

علي صالح سدد كرة قوية أبعدها نداي ببراعة بأقدامه في الدقيقة 44.

في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع تصدى نداي لتسديدة جديدة من مبخوت.

وبعد دقيقة عرضية من الجهة اليمنى قابلها محمد المنهالي بتسديدة من داخل منطقة الـ 5 ياردات أبعدها الحارس ببراعة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.































في الشوط الثاني، مامادو نياس شارك في الدقيقة 58 لتنشيط هجوم المرابطين بدلا من دياو المصطفى.

جاء أول تهديد بعد ربع ساعة من مبخوت مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 69 سُجل أحد أفضل أهداف البطولة، كرة طولية إلى علي مبخوت الذي مهد الكرة برأسية إلى علي صالح الذي سدد الكرة بمقصية رائعة سكنت شباك نداي أخيرا.

هدف ألغي بسبب تسلل الأخير بعد العودة لتقنية الفيديو.

في الدقيقة 80 شارك المخضرم إسماعيل مطر في الدقائق الأخيرة ليعزز صفوف الإمارات هجوميا.

في الدقيقة 88 كاد أن يخطف إمبارك عمر هدفا قاتلا لموريتانيا من انفراد لكن محمد العطاس تدخل في الوقت المناسب.

في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع عرضية من الجهة اليسرى سددها خليل الحمادي على يسار الحارس معلنا فوز الإمارات وثلاث نقاط تضع لعيال زايد قدما في ربع النهائي.