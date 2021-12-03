مرتضى: سأخوض انتخابات الزمالك.. وفي تلك الحالة سنجدد عقد بنشرقي

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 - 20:03

كتب : إبراهيم رمضان

منتخب المغرب - كأس العرب - أشرف بنشرقي

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك موقفه من الترشح لانتخابات نادي الزمالك المقبلة.

وقال مرتضى منصور في اجتماع مع مسؤولي صفحات الزمالك الجماهيرية داخل نادي الزمالك: "سأخوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة. وتم تحديد القائمة التي سأخوض بها الانتخابات".

وأضاف "تغييرات جذرية في قطاعات الناشئين بالنادي سواء قدم أو يد او سلة أو طائرة خلال الفترة المقبلة".

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وعن تجديد عقد أشرف بنشرقي لاعب الفريق، قال مرتضى "أشرف بنشرقي لاعب ممتاز وليس في كامل تركيزه حاليا بسبب ما يتعرض له من هجوم".

وأتم "سنعقد جلسة معه من أجل الاستفسار إذا وقع لناد آخر أم لا. لن نستجدي أحد، لكن إذا ام يوقع لناد آخر، سيوقع لنا ويمدد عقده مع الزمالك".

وينتهي تعاقد أشرف بنشرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، فيما يحاول النادي تمديد تعاقده حاليا قبل أن يحق له التوقيع لفريق آخر خلال شهر يناير.

وأعلن نادي الزمالك، إقامة انتخابات النادي أيام 20، و21، و22 يناير المقبل، على أن يفتح باب الترشح للانتخابات يوم 30 ديسمبر الجاري.

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