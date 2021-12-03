كأس العرب - تشكيل تونس: الجزيري وبن يوسف أساسيان.. معلول على مقاعد البدلاء

أعلن منذر الكبير مدرب منتخب تونس عن تشكيل فريقه لمواجهة سوريا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في كأس العرب 2021.

وشهد التشكيل مشاركة فخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز، وسيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى

خط الدفاع: بلال العيفة – ياسين مرياح – غيلان شعلالي

خط الوسط: فخر الدين بن يوسف – محمد علي بن رمضان – فرجاني ساسي – محمد أمين بن حميدة

خط الهجوم: فراس بالعربي – سيف الدين الجزيري – حنبعل مجبري

ويتواجد علي معلول ظهير الأهلي المصري على مقاعد البدلاء، فيما خرج حمزة المثلوثي ظهير الزمالك من القائمة لإصابته بفيروس كورونا.

على الناحية الأخرى أعلن تيتا فاليريو مدرب منتخب سوريا تشكيله الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: خالد الحجي عثمان

خط الدفاع: عمرو جنيات – مؤيد الخولي – ثائر كروما – محمد صهيوني

خط الوسط: يوسف محمد – محمد العنز – أوليفر قسكو

خط الهجوم: محمد عثمان – محمود البحر – ورد السلامة