مرتضى يوضح ما سيفعله مع كارتيرون.. وكيف سيستعيد معارين الزمالك

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 - 19:50

كتب : إبراهيم رمضان

مصطفى محمد - جالاتا سراي

أوضح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، موقفه من باتريس كارتيرون المدرب الفرنسي، وجهازه المعاون.

وتحدث رئيس الزمالك أيضا عن اللاعبين المعارين خارجيا، وكيف سيستعيدهم مرة أخرى.

وعقد مرتضى منصور مؤتمر صحفي اليوم الجمعة داخل جدران النادي مع مسؤولي بعض الصفحات الجماهيرية للزمالك.

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وقال مرتضى في تصريحات خلال الاجتماع "أقول لـ باتريس كارتيرون، سأساعدك وأؤيدك حتى النهاية. لن تستفزني وأنا أعلم ما في ضميرك، لكن المجلس يساندك ويؤيدك".

وأضاف "تم اختيار مدرب عام ومدرب مساعد ونعقد معه اجتماع لحسم الأمر. نادي الزمالك له إدارة لها حق تحديد أفراد الجهاز المعاون وليس كارتيرون لأنه موظف في النهاية. لن أستجيب لأي استفزازات في حدود المعقول".

رئيس الزمالك "لو قلت ما يحدث ف الفريق لن تصدقوا لأنه شيء بشع، ولكن لن أتحدث لأنه فريقنا. ولكنني أدعم الفريق والجهاز الفني في النهاية".

وعن المعارين قال مرتضى "عقد مصطفى محمد الذي قام بالتوقيع عليه عماد عبد العزيز؟ تم توقيعه تحت مسمى (عضو مجلس إدارة) وليس عضو لجنة. لأن اللجنة ليس لها حق في بيع أي لاعب وفق اللوائح".

وواصل "أكرر، سيتم عقد جلسة مع كل مسئولي الأندية لعودة اللاعبين المعارين، وإذا لم نصل إلى اتفاق ودي مع الأندية سنذهب للفيفا للتأكيد على إن العقود غير سليمة لوجود توقيع من عضو لجنة وليس مجلس إدارة".

وأتم "مصطفى محمد يستحق مبلغ 10 أو 15 مليون دولار لبيعه، وليس المبلغ الهزيل الذي تم وضعه في عقد إعارته".

كان مرتضى منصور قد عاد لرئاسة نادي الزمالك مؤخرا بعد سنة من ابتعاده عن الرئاسة بقرار من وزارة الشباب والرياضة، وذلك بسبب طول مدة المحاكمة بدون ظهور ما يثبت إدانة المجلس حتى الآن.

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