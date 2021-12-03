كأس العرب - لاعب السودان: ما حدث أمام الجزائر لن يتكرر أمام مرة أخرى

يرى وليد حسن لاعب منتخب السودان أن ما حدث أمام الجزائر لن يتكرر أمام مرة أخرى.

ويستعد منتخب السودان لمواجهة مصر في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في كأس العرب.

قال وليد حسن في المؤتمر الصحفي: "مباراة الغد ستكون صعبة لكننا سنبذل جهدا كبيرا لتحقيق الفوز من أجل العودة الى البطولة والمنافسة على مقاعد التأهل الى الدور الثاني".

وأتم "هناك انسجام كبير بين عناصر المنتخب، ما حدث في المباراة الأولى مع الجزائر لن يتكرر مرة أخرى".

وسقط المنتخب السوداني بنتيجة 4-0 أمام الجزائر ويتذيل ترتيب المجموعة.

فيما استهل منتخب مصر مشواره بالفوز 1-0 على لبنان.