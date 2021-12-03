كأس العرب - مدرب السودان: سنصحح أخطائنا أمام الجزائر في لقاء مصر

يبحث الفرنسي فيلود هوبيرد مدرب المنتخب السوداني على الفوز أو التعادل أمام مصر من أجل ابقاء حظوظه في تأهل الى الدور الثاني من البطولة.

ويستعد منتخب السودان لمواجهة مصر في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.

وقال مدرب المنتخب السوداني في المؤتمر الصحفي: "في مباراة الغد أمام منتخب مصر يجب أن نستدرك ونصحح ما وقع من أخطاء في المباراة السابقة أمام الجزائر".

وأضاف "لابد من الإعداد الجيد البدني والنفسي، وعلينا أن نكون أكثر تركيزا طيلة اللقاء لأن مباراة الغد مهمة جدا".

وأردف "لقد تحدثت مع اللاعبين لتهيئتهم نفسيا خلال خوض لقاء الغد خاصة أن المنتخب يضم عناصر شابة ليس لديها تجربة لعب البطولات الكبيرة وقد عملنا كثيرا لتهيئتهم للمنافسات المقبلة".

وأكمل "خاصة أن إعداد المنتخب لهذه البطولة لم يكن جيدا حيث لم يتدرب المنتخب لمدة 3 أسابيع متواصلة ولم يلعب أي مباريات ودية".

وأتم "مباراة الغد أمام منتخب جيد يضم في صفوفه عناصر قادرة على تقديم مباراة عالية المستوى، وستكون صعبة وقوية خاصة أن المنتخبين لهما ثقافات متقاربة".

وسقط المنتخب السوداني بنتيجة 4-0 أمام الجزائر ويتذيل ترتيب المجموعة.

فيما استهل منتخب مصر مشواره بالفوز 1-0 على لبنان.