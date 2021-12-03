كأس العرب - مدرب عمان: سيناريو العراق تكرر ومن الصعب السيطرة عليه.. والتحكيم خيب أملنا

أشاد برانكو إيفانكوفيتش مدرب منتخب عمان بأداء لاعبيه رغم الخسارة أمام قطر بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى في بطولة كأس العرب 2021.

وقال إيفانكوفيتش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أهنئ اللاعبين لأنهم قدموا كل ما عليهم خصوصا بعد تقدم المنتخب القطري".

وأضاف "عدنا بقوة في الشوط الثاني ولا ننسى أننا لعبنا أمام بطل آسيا. نجحنا في مجاراتهم خصوصا في الشوط الثاني الذي نجحنا خلاله بتسجيل هدف التعادل".

وأوضح "الأداء سيحفزنا. الهزيمة موجودة في كرة القدم، حيث تكرر سيناريو مباراة العراق حين تلقينا هدفا في الدقائق الأخيرة، ولكن ما يهم هو ردة الفعل القوية، ولهذا أنا لا أتذمر بشأن اللاعبين الذين كانوا في قمة التركيز".

وتابع إيفانكوفيتش "من الصعب السيطرة على مثل هذه السيناريوهات، ولكني متفائل قبل مواجهة البحرين. قطر تملك منشآت رائعة ولاعبين يشاركون في بطولات مثل دوري أبطال آسيا، كما خاض المنتخب تحضيراته في التصفيات الأوروبية وكوبا أمريكا والكأس الذهبية (بطولة كونكاكاف)".

أخيرا عن الأداء التحكيمي قال مدرب عمان: "شعرنا بخيبة أمل بسبب القرارات التحكيمية".

ويحتل منتخب عمان المركز الثالث بنقطة وحيدة، بفارق نقطة عن العراق صاحب المركز الثاني، ويحتاج للفوز على البحرين شرط ألا يفوز منتخب العراق على قطر في الجولة الأخيرة.