كأس العرب - مدرب قطر: لن نختار خصمنا القادم.. ومن الصعب الفوز على عمان

أبدى فيليكس سانشيز مدرب منتخب قطر سعادته بالفوز على عمان بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى في بطولة كأس العرب 2021.

وقال سانشيز في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أولا أهنئ اللاعبين على المجهود الذي بذلوه في المباراة والتأهل للدور المقبل، فمن الصعب الفوز على المنتخب العماني الذي سدد كثيرا".

وأضاف "في الشوط الثاني لعبوا بشكل جيد وتمكنوا من تسجيل هدف التعادل".

وأوضح "التزام اللاعبين هو السر حيث حافظنا على مستوانا وواصلنا محاولاتنا لتسجيل الهدف الثاني وتمكنا من ذلك. يجب أن نكون فخورين".

وتابع المدرب الإسباني "لا بد أن نتفاعل مع اللعب وعلينا تصحيح الأخطاء والعمل على اللياقة البدنية مثلما قلت في المؤتمرات السابقة. اللاعبون أثبتوا إرادتهم وسيستمرون في تقديم أفضل ما لديهم".

وعن الخصم القادم في الأدوار الإقصائية قال سانشيز: "لن نختار أي خصم في الدور المقبل ولكن نعرف أن الفرق الأربعة من المجموعة الثانية جميعا فرق قوية".

وأخيرا عن جاهزية بيدرو قال المدرب: "سيجري فحصا ثم نرى بعدها مدى جاهزيته".

ورفع العنابي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، ليحسم التأهل والصدارة أيضا، حيث سيواجه ثاني المجموعة الثانية التي تضم الإمارات وتونس وموريتانيا وسوريا.