حمص: براون يرصد الإيجابيات والسلبيات.. وسنخوض وديتين في المعسكر القادم

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 - 19:01

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الزمالك

كشف محمد حمص مدرب الإسماعيلي عن تنفيذ الجهاز الفني لفريقه بقيادة الأرجنتيني خوان براون لفترة إعداد مصغرة.

ويحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير في جدول الدوري برصيد نقطتين من تعادلين بعد مرور 6 جولات.

وقال حمص لـ FilGoal.com: "خوان براون سعيد بفترة التوقف الحالية لمسابقة الدوري التي يرى أنها جاءت في وقتها ليقترب من اللاعبين وحتى يتعرفوا هم على أسلوبه".

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وتابع "الأرجنتيني رصد الإيجابيات والسلبيات التي ظهرت في أداء الفريق خلال الثلاث مباريات الأخيرة".

وأضاف "نستعد ببرنامج يقوم من خلاله المدرب بتحفيز اللاعبين على زيادة تلك الإيجابيات مع توفير علاج للأخطاء".

وأوضح "سنخوض غدا أول لقاء ودي خلال تلك الفترة أمام فريق بلبيس، ثم سندخل معسكرا مغلقا يستمبر من 8 إلى 10 أيام".

وأكمل "لم نستقر على مكان إقامة المعسكر حتى الآن سواء بالإسماعيلية أو القاهرة، وسيخوض الفريق من خلاله مباراتين وديتين".

وأتم "اللاعبون المصابون سوف ينضمون إلى تدريبات الفريق خلال الأيام القادمة بعد التعافي وهم عبد الرحمن مجدي ومروان الصحراوي وأحمد مصطفى".

ويستعد الإسماعيلي للقاء سموحة في الجولة السابعة من الدوري يوم 21 ديسمبر الجاري.

محمد حمص الإسماعيلي في الدوري الدوري المصري
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