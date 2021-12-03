تطورات أزمة الليجا.. ريال مدريد وبرشلونة يناطحان عرض صندوق الاستثمار بعرض جديد

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 - 18:57

كتب : FilGoal

فلورنتينو بيريز - جوان لابورتا

في تطور جديد لأزمة اتفاقية الليجا مع صندوق الاستثمار "CVC"، الذي يواجه رفضا من ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بلباو حتى الآن، عرضت الأندية المعارضة مشروعا موازيا يعتبرونه أفضل.

ويهدف اتفاق "سي في سي" إلى تقديم دعم مالي ضخم يصل إلى 2.7 مليار يورو لأندية الليجا، مقابل 11% من الحقوق التلفزيونية للمسابقة وأنديتها على مدار الأعوام الخمسين المقبلة.

وتم تصوير هذا الاتفاق باعتباره ملاذ برشلونة الوحيد للحفاظ على نجمه ليونيل ميسي الذي رحل في نهاية المطاف إلى باريس سان جيرمان، إلا أن رئيس النادي خوان لابورتا تمسك بالرفض، معللا ذلك برفضه لفكرة رهن جزء حقوق النادي لنصف قرن من الزمان.

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وينتظر هذا المشروع الحصول على الموافقة النهائية في العاشر من ديسمبر، حيث وافق عليه 38 ناديا من أصل 42 في الدرجتين الأولى والثانية خلال المرحلة الأولى للتصويت، بينما رفض ريال مدريد وبرشلونة وبلباو من الدرجة الأولى، وريال أوفييدو من الدرجة الثانية.

على الناحية الأخرى قدم ثلاثي المعارضة عرضا مغايرا، مكونا من تحالف بنك أمريكا وبنك "إتش إس بي سي" ومجموعة "جي بي مورجان"، الذي سيقدم 2 مليار يورو للمسابقة مقابل دفعة مالية سنوية ثابتة قدرها 115 مليون يورو لمدة 25 عاما.

تصل القيمة الإجمالية لرد هذا القرض إلى 2 مليار و875 مليون يورو، ليصبح مجموع الفائدة هو كل ما يفوق المليار الثاني، وبطبيعة الحال هو أقل من القيمة الإجمالية لـ11% من حقوق البث على مر 50 عاما.

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