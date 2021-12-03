مران منتخب مصر - حمدي فتحي يتابع عقب الخروج من قائمة مباراة السودان
الجمعة، 03 ديسمبر 2021 - 18:16
كتب : أحمد الخولي
اختتم منتخب مصر استعداداته للقاء السودان في الجولة الثانية من كأس العرب 2021.
ويلتقي منتخب مصر مع نظيره السوداني غدا السبت في السادسة بتوقيت القاهرة لحساب المجموعة الرابعة.
وشارك في المران جميع اللاعبين.
وتابع حمدي فتحي المران من الملعب بعدما غاب عن المران وقائمة المباراة تنفيذا لبرتوكول التعامل مع حالته.
🔴 📸 | المنتخب يختتم استعداداته للسودان 🇪🇬 …⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/ITHiq3WDRR— EFA.eg (@EFA) December 3, 2021
وتتصدر الجزائر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن مصر بعد فوزها على السودان بنتيجة 4-صفر.
ويتأهل بطل ووصيف المجموعة إلى الدور ربع النهائي.
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