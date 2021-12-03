لاعب لبنان لـ في الجول: نحارب على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الجزائر.. وقد تخدمنا النتائج ونتأهل

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 - 17:56

كتب : محمد عبد العظيم

حسين شعيتو - لبنان

يتمنى حسين شعيتو لاعب منتخب لبنان أن يخرج رجال الآرز بنتيجة إيجابية أمام الجزائر وأن تلعب النتائج في صالحهم لخطف بطاقة التأهل.

ويلتقي منتخب الجزائر مع لبنان في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب 2021.

وقال شعيتو لـ FilGoal.com: "سنبذل قصارى جهدنا للتأهل، مباراة الجزائر صعبة وسنحارب على الخروج بنتيجة إيجابية".

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وأضاف "الخروج بنقطة من المباراة سيكون جيدا لنا في انتظار نتيجة مباراة مصر والسودان التي نتمنى أن تكون في صالحنا".

وأوضح "لأن في الجولة الأخيرة مصر ستواجه الجزائر ونحن نواجه السودان وقد تخدمنا النتائج ونتأهل".

وأردف "كان لدينا أمل بالخروج بالتعادل من مباراة مصر ولكن بعد الدقيقة 70 تغير الوضع وسجلت مصر من ركلة جزاء، منتخب مصر فريق كبير وقريب من التأهل لكأس العالم وحاولنا إعاقة هجماته طيلة المباراة".

وأتم "لدينا غيابات في المنتخب بعدم تواجد المحترفين كذلك غياب حسن معتوق الهداف التاريخي وهو ما نعاني منه في البطولة".

وكان منتخب لبنان قد خسر من نظيره المصري بهدف دون رد.

فيما فاز منتخب الجزائر على نظيره السوداني برباعية دون مقابل.

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