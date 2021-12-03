اتحاد جنوب إفريقيا يطالب فيفا بتوضيح أسباب رفض الشكوى ضد غانا

قرر اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم دراسة خياراته المتاحة للتعامل مع قرار الاتحاد الدولي "فيفا" برفض شكواه على خلفية مباراة غانا الأخيرة في المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم.

جاء ذلك حيث أصدر فيفا قراره دون توضيح التفاصيل وأسباب الرفض، وهو ما ينتظره نظيره في جنوب إفريقيا حتى يتخذ خطواته المقبلة.

وقال الاتحاد في بيان رسمي: "الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم سيأخذ خياراته بعين الاعتبار بعد قرار الكيان الحاكم لكرة القدم العالمية (فيفا) برفض احتجاجه عقب خسارة البافانا بافانا المثيرة للجدل بنتيجة 1-0 أمام منتخب النجوم السوداء (غانا) في الشهر الماضي".

وأضاف "وقال تيبوجو مونثلانتي الرئيس التنفيذي للاتحاد الجنوب إفريقي (سافا) أنه بمجرد الحصول على أسباب هذا القرار، سيجتمع الاتحاد ويدرس قراراته".

وأوضح "لقد تلقينا القرار بدون تفاصيل، وسنطلب من فيفا الحصول على الأسباب للتعامل مع خياراتنا المتاحة".

وكان منتخب جنوب إفريقيا قد خسر المباراة الأخيرة الحاسمة في المجموعات على يد غانا بهدف نظيف من ركلة جزاء مثيرة للجدل.