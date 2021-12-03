اتحاد جنوب إفريقيا يطالب فيفا بتوضيح أسباب رفض الشكوى ضد غانا

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 - 17:50

كتب : FilGoal

بيرسي تاو غانا جنوب إفريقيا

قرر اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم دراسة خياراته المتاحة للتعامل مع قرار الاتحاد الدولي "فيفا" برفض شكواه على خلفية مباراة غانا الأخيرة في المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم.

جاء ذلك حيث أصدر فيفا قراره دون توضيح التفاصيل وأسباب الرفض، وهو ما ينتظره نظيره في جنوب إفريقيا حتى يتخذ خطواته المقبلة.

وقال الاتحاد في بيان رسمي: "الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم سيأخذ خياراته بعين الاعتبار بعد قرار الكيان الحاكم لكرة القدم العالمية (فيفا) برفض احتجاجه عقب خسارة البافانا بافانا المثيرة للجدل بنتيجة 1-0 أمام منتخب النجوم السوداء (غانا) في الشهر الماضي".

أخبار متعلقة
مصدر من كاف لـ في الجول: فيفا أخطرنا برفض شكوى جنوب إفريقيا وبنين ضد غانا والكونغو الديمقراطية غانا في رسالة إلى فيفا: لا يمكن السماح لـ اتحاد جنوب إفريقيا بما فعله حقيقة مقتل مواطن غاني في جنوب إفريقيا بسبب صدام تصفيات كأس العالم

وأضاف "وقال تيبوجو مونثلانتي الرئيس التنفيذي للاتحاد الجنوب إفريقي (سافا) أنه بمجرد الحصول على أسباب هذا القرار، سيجتمع الاتحاد ويدرس قراراته".

وأوضح "لقد تلقينا القرار بدون تفاصيل، وسنطلب من فيفا الحصول على الأسباب للتعامل مع خياراتنا المتاحة".

وكان منتخب جنوب إفريقيا قد خسر المباراة الأخيرة الحاسمة في المجموعات على يد غانا بهدف نظيف من ركلة جزاء مثيرة للجدل.

فيفا غانا جنوب إفريقيا
نرشح لكم
فيفا يعلن مواعيد ونظام تصفيات أوقيانوسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 مانشيني: مواجهة البرتغال؟ كان من الممكن أن يكون الأمر أفضل فيفا تعلن تواجد تقنية الفيديو في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم سقوط تاريخي وطريق باجيو.. ماذا يحدث حين يصطدم إيطاليا والبرتغال في تصفيات كأس العالم؟
أخر الأخبار
مران منتخب مصر - حمدي فتحي يتابع عقب الخروج من قائمة مباراة السودان 15 دقيقة | منتخب مصر
مباشر كأس العرب - موريتانيا (0)-(0) الإمارات.. بداية اللقاء 32 دقيقة | كأس العرب 2021
لاعب لبنان لـ في الجول: نحارب على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الجزائر.. وقد تخدمنا النتائج ونتأهل 35 دقيقة | كأس العرب 2021
اتحاد جنوب إفريقيا يطالب فيفا بتوضيح أسباب رفض الشكوى ضد غانا 41 دقيقة | تصفيات كأس العالم
تشكيل كأس العرب - مبخوت وكايو يقودان الإمارات.. وتغييرات عديدة في موريتانيا 56 دقيقة | كأس العرب 2021
كأس العرب - قطر تتأهل متصدرة بفوز جنوني على عمان ساعة | كأس العرب 2021
مؤتمر مدرب الجزائر: سنواجه صعوبات دفاعية ضد لبنان ساعة | كأس العرب 2021
مصدر من كاف لـ في الجول: فيفا أخطرنا برفض شكوى جنوب إفريقيا وبنين ضد غانا والكونغو الديمقراطية 2 ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز بالسابعة.. صلاح في المركز السابع وتشيلسي نادي العام 2 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 3 قرعة كأس العالم للأندية - تعرف على طريق الأهلي والهلال السعودي 4 كأس العرب - التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر ضد لبنان.. كيروش يلجأ لهجوم ناري