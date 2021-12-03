تشكيل كأس العرب - مبخوت وكايو يقودان الإمارات.. وتغييرات عديدة في موريتانيا
الجمعة، 03 ديسمبر 2021 - 17:36
كتب : FilGoal
يقود علي مبخوت ومن خلفه كايو كانيدو هجوم منتخب الإمارات في مواجهة موريتانيا في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لـ كأس العرب 2021.
ويجلس مامادو نياس مهاجم المقاولون العرب على مقاعد بدلاء المرابطون بعدما شارك أساسيا في لقاء تونس.
وأجرى ديديه جوميز مدرب موريتانيا تغييرات عديدة على التشكيل عقب خسارة مباراة الجولة الأولى أمام تونس.
وكانت الإمارات قد فازت بهدفين مقابل هدف على سوريا، بينما خسرت موريتانيا أمام تونس بنتيجة 5-1.
وجاء تشكيل تونس:
حراسة المرمى: محمد الشامسي
الدفاع: محمد برغش – وليد عباس – محمد العطاس – بندر الأحبابي
الوسط: علي سالمين – عبد الله رمضان
أمامهما: علي صالح – طحنون الزعابي – كايو كانيدو
الهجوم: علي مبخوت
Tonight's line-up as the #Whites take on Mauritania..#UAENT#FIFArabCup pic.twitter.com/8wvIxQWAQe— UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) December 3, 2021
وجاء تشكيل موريتانيا:
حراسة المرمى: مباكي نداي
الدفاع: دياو المصطفى - بكاري نديايي - ارونا أبو ديمبا - محمد بيبو
الوسط: محمد ديالي - جسوما فوفانا - بودا محسن
الهجوم: أداما با - تيام إدريسا - حمية الطنجي