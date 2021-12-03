تشكيل كأس العرب - مبخوت وكايو يقودان الإمارات.. وتغييرات عديدة في موريتانيا

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 - 17:36

كتب : FilGoal

كايو - علي صالح - علي سالمين - الإمارات - سوريا - كأس العرب

يقود علي مبخوت ومن خلفه كايو كانيدو هجوم منتخب الإمارات في مواجهة موريتانيا في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لـ كأس العرب 2021.

ويجلس مامادو نياس مهاجم المقاولون العرب على مقاعد بدلاء المرابطون بعدما شارك أساسيا في لقاء تونس.

وأجرى ديديه جوميز مدرب موريتانيا تغييرات عديدة على التشكيل عقب خسارة مباراة الجولة الأولى أمام تونس.

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وكانت الإمارات قد فازت بهدفين مقابل هدف على سوريا، بينما خسرت موريتانيا أمام تونس بنتيجة 5-1.

وجاء تشكيل تونس:

حراسة المرمى: محمد الشامسي

الدفاع: محمد برغش – وليد عباس – محمد العطاس – بندر الأحبابي

الوسط: علي سالمين – عبد الله رمضان

أمامهما: علي صالح – طحنون الزعابي – كايو كانيدو

الهجوم: علي مبخوت

وجاء تشكيل موريتانيا:

حراسة المرمى: مباكي نداي

الدفاع: دياو المصطفى - بكاري نديايي - ارونا أبو ديمبا - محمد بيبو

الوسط: محمد ديالي - جسوما فوفانا - بودا محسن

الهجوم: أداما با - تيام إدريسا - حمية الطنجي

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