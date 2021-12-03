كأس العرب - قطر تتأهل متصدرة بفوز جنوني على عمان

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 - 17:05

كتب : FilGoal

قطر

ضمنت قطر تأهلها لربع نهائي كأس العرب 2021 متصدرة لترتيب المجموعة الأولى بفوز مثير على عمان بهدفين لواحد اليوم الجمعة على ملعب المدينة التعليمية في الريان ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وسجل أكرم عفيف نجم نادي السد هدف قطر الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 32 قبل أن تدرك رأس خالد الهاجري التعادل لعمان في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت البديل للشوط الثاني سجل فهمي سعيد لاعب عمان هدفا عكسيا بعدما رأى الحكم أن الكرة تجاوزت خط المرمى.

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وعززت قطر تصدرها لترتيب المجموعة الأولى رافعة رصيدها إلى 6 نقاط بينما ظل رصيد عمان نقطة وتحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن البحرين الرابعة، بينما العراق وصيف المجموعة برصيد نقطتين.

وبدأت المباراة قطرية بامتياز، ضغط متواصل لأصحاب الأرض وصمود لعمان وتألق أكرم عفيف نجم العنابي الذي لعب يمينا تارة ويسارا تارة.

وتصدى الحارس إبراهيم المخيني لأكثر من فرصة خطيرة إلى أن ظفر بعفيف بركلة جزاء بعد التحام مع مدافع عمان إثر تمريرة ثنائية مع المعز علي.

أشار الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو مباشرة إلى علامة الجزاء وتقدم عفيف وسجل الكرة بنجاح على يسار المخيني لتتقدم قطر في الدقيقة 32.

وتحسن أداء العمانيين في الشوط الثاني وأهدر محسن الغساني مهاجمهم فرصة خطيرة في الدقيقة 64 بتسديد الكرة بعيدا عن المرمى إثر انفراد تام.

ولم يفقد رجال المدرب برانكو إيفانكوفيتش الأمل واستمر زحفهم نحو مرمى قطر وبالفعل إثر تمريرة عرضية لعبد الله فواز ضرب خالد الهاجري الكرة برأسه ولم يستطع الدوسري إبعادها لتسكن الشباك في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 97 تنفس العمانيون الصعداء بعد ضربة رأس لفهمي سعيد ارتطمت بعدها الكرة بالعارضة ثم داخل المرمى لكن الحكم لم يحتسب هدفا لقطر.

وبعد لحظات وإثر استماع الحكم لمساعديه الجالسين أمام الفيديو احتسب الهدف لقطر لتظفر بانتصار مجنون أمن عبورها للدور ربع النهائي.

ويوم الإثنين ستلعب قطر ضد العراق بينما تصطدم عمان بالبحرين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويتأهل بطل ووصيف المجموعة وسيلعبان ضد وصيف وبطل المجموعة الثانية على الترتيب. وتضم المجموعة الثانية تونس وموريتانيا وسوريا والإمارات.

عمان قطر كأس العرب
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