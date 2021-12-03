مؤتمر مدرب الجزائر: سنواجه صعوبات دفاعية ضد لبنان

قال مجيد بوقرة المدير الفني لمنتخب الجزائر إن فريقه سيواجه صعوبات أمام لبنان خاصة على المستوى الدفاعي.

وتحدث بوقرة في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "أمامنا مباراة مهمة بهدف التأهل للدور الثاني، وهي مباراة صعبة فلقد شاهدنا أداء المنتخب اللبناني خلال مواجهته مع منتخب مصر".

وواصل "لقد نجح منتخب لبنان في تجسيد أدوار دفاعية كما اعتمد على مهارات لاعبيه الفردية في مجاراة المنتخب المصري، وأعتقد أننا سنواجه بعض الصعوبات خاصة على مستوى الدفاع".

وأكد بوقرة أن منتخب لبنان سيلعب بكل قوته للحفاظ على أمله الأخير لمواصلة مشواره في البطولة.

وكان منتخب الجزائر افتتح مشواره في البطولة بالفوز على السودان برباعية دون رد، فيما خسر لبنان من مصر بهدف مقابل لا شيء.

من جانبه تحدث ياسين براهيمي لاعب المنتخب الجزائري قائلا: "سنواجه منتخب لبنان ونعرف أنهم يلعبون بروح قتالية عالية والمهم أن نركز على أنفسنا ونلعب بأداء متماسك في كافة الخطوط".

وحول رأيه بتواجده الحالي مع المنتخب الجزائري للاعبين المحليين وتواجده السابق مع المنتخب الأول، قال براهيمي: "الفرق بالنسبة لي غير موجود والان أمثل بلدي الجزائر، ونحن نلعب بنفس الرغبة والاصرار وما يهمني الأجواء الحالية في كأس العرب وفخور بتواجدي في هذا المكان مع منتخب بلادي واتمنى أن اكون عند حسن الظن".