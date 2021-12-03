مؤتمر كيروش: لا نلعب بلاي ستيشن.. راض عن اللاعبين بخلاف ما قيل كذبا

دافع كارلوس كيروش مدرب مصر عن لاعبيه بعد أداء الفريق ضد لبنان في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العرب 2021.

وتفوق الفراعنة بصعوبة على لبنان بهدف من ركلة جزاء ويواجهون السودان يوم السبت.

وقال البرتغالي في مؤتمر صحفي:"كان بمقدورنا الفوز على لبنان بنتيجة أكبر لولا تألق حارسه، قلت للاعبين الآن ينتظركم تحد كبير لتظهروا بشكل أفضل في البطولة. نحترم السودان الذي يملك لاعبين جيدين، سنعمل على تحسين الأداء".

وأضاف "لم أقل إنني غير راض عن أداء اللاعبين، هذه أخبار كاذبة وملفقة. راض بشكل كبير، عملنا على تحسين الدفاع ونحترم آراء الجميع، لكن علينا أن نحترم بعضنا البعض. علينا أن نقدم مباراة كبيرة ضد السودان وأن نمتع الجمهور، نركز على دقة التمرير لتحسين الأداء. لا نلعب بلاي ستيشن، خلال 90 دقيقة أمامنا وقت لتطوير المستوى مقارنة باللقاء الماضي".

واستمر "أمامنا لقاء صعب ضد السودان، هجماته المرتدة قد تؤذينا، لكننا جاهزون".

وتتصدر الجزائر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن مصر بعد فوزها على السودان بنتيجة 4-صفر.

ويتأهل بطل ووصيف المجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وتنطلق مباراة مصر والسودان يوم السبت الساعة 6 مساء وتنقلها قناة beIN Sports 1.