مؤتمر حجازي: منتخب مصر سيتحسن.. كان بمقدورنا تسجيل المزيد ضد لبنان

يثق أحمد حجازي مدافع مصر في قدرة الفريق على التحسن خلال اللقاءات المقبلة وأولها مباراة السودان يوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب 2021.

وقال حجازي في مؤتمر صحفي:"بداية البطولة كانت مهمة، كان بمقدورنا تسجيل مزيد من الأهداف في لقاء لبنان. كل اللاعبين لديهم ثقة كبيرة وشخصية، يستطيعون التعامل مع الضغوط. الأداء سيتحسن في اللقاءات المقبلة".

وأضاف لاعب نادي الاتحاد السعودي "أي لاعب ينضم حديثا للمنتخب يحاول الجهاز الفني واللاعبون الكبار أن يدخلوه أجواء الفريق. الانسجام سيزيد بين عناصر الفريق".

وأردف "كل مباراة وكل حصة تدريبية، المدرب كارلوس كيروش يشدد علينا بضرورة التحسن، لابد أن نطور من أنفسنا. هذه البطولة فرصة لزيادة الانسجام لأن لاعبي المنتخب لا يتجمعون كثيرا".

#مونديال_العرب | الموتمرات الصحافية للمنتخبات | أحمد حجازي لاعب منتخب #مصر: الاداء سيتحسن في المباريات القادمة.. ونسعى لعلاج الاخطاء وزيادة التجانس #FIFAArabCup#قنوات_الكاس pic.twitter.com/pSgHw4vrK6 — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 3, 2021

واستمر لاعب الإسماعيلي والأهلي السابق "كلاعبين علينا الاستفادة من كل مدرب، كيروش غني عن التعريف، سنحاول إضافة صفحة جيدة في تاريخه".

وتفوق الفراعنة على لبنان بهدف من ركلة جزاء في الجولة الأولى ويستعد لمواجهة صقور الجديان.

وتتصدر الجزائر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن مصر بعد فوزها على السودان بنتيجة 4-صفر.

ويتأهل بطل ووصيف المجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وتنطلق مباراة مصر والسودان يوم السبت الساعة 6 مساء وتنقلها قناة beIN Sports 1.