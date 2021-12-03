مباراة بايرن ميونيخ وبرشلونة في دوري الأبطال بدون جماهير

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 - 16:01

كتب : عمر خالد

برشلونة - بايرن - ساني

يستقبل بايرن ميونيخ الألماني فريق برشلونة الإسباني ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل على ملعب أليانز أرينا.

وستلعب هذه المباراة رسميا خلف الأبواب المغلقة بدون حضور جماهيري بسبب الحظر المعلن في مدينة ميونيخ.

ويأتي الحظر بسبب إرتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك وهو ما دفع الحكومة هناك إلى إعلان حظر التجوال من الساعه الـ 9 مساء والمباراة ستكون في العاشرة وبالتالي ستلعب بدون جماهير.

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ويحتاج برشلونة إلى الفوز على بايرن ميونيخ من أجل الصعود إلى دور الـ 16 بغض النظر إلى نتيجة مباراة بنفيكا البرتغالي ودينامو كييف الأوكراني.

وتعد تلك المباراة هى الاختبار الأول لتشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة على مستوى البطولات الأوروبية، حيث تأمل جماهير البلوجرانا في الفوز والصعود إلى الدور المقبل وتجنب الذهاب إلى الدوري الأوروبي.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهب بفوز بايرن ميونيخ بنتيجة 3 اهداف مقابل لاشئ على ملعب كامب نو، في مباراة لم تشهد تسديدة واحدة من قبل لاعبي برشلونة.

فيما كانت آخر مباراة لعب فيها برشلونة في ملعب أليانز أرينا في ميونيخ كانت في عام 2015 ، عندما خسر فريق برشلونة 3-2، لكن النتيجة ساعدت على حسم صعود البارسا إلى الدور الثاني.

برشلونة دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ
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