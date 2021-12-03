مؤتمر تشافي: عدالة الكرة تتمثل في تتويج ميسي بالكرة الذهبية

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 - 15:26

كتب : عمر خالد

تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة

تحدث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن مدى أحقية ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية، واصفا ذلك بأنه عدالة كرة القدم.

وأضاف تشافي فس تصريحات خلال المؤتمر لمباراة برشلونة وريال بيتيس: "يمكننا الحديث عن مدى أحقية روبرت ليفاندوفسكي بالكرة الذهبية، في كل موسم يحصل هذا النوع من النقاش، لكن حينما يأتي ذكر اسم ميسي، ففوزه بالكرة الذهبية هو عدالة كرة القدم".

وسئل تشافي عن هل سيكون مصير عثمان ديمبيلي المدرجات في حالة عدم التجديد، أوضح المدير الفني للبارسا: "هذا ليس موضوعنا، أي لاعب يملك عقدا عليه أن يلعب، هذا الأمر يتعلق أيضا بصورة وقيم النادي، لا أعتقد أن هذا الأمر سيحصل".

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وتابع :ديمبيلي هو جاهز بنسبة 100%، مشاركته تعتمد على الطريقة التي سنلعب بها دفاعيا أو هجوميا".

وعن هل من الممكن أن يرحل فرانكي دي يونج عن الفريق قال تشافي: "فرانكي لاعب مهم جدا لنا، وليس للبيع، لقد لعب مباراة رائعة أمام فياريال وقدم أداء كبيرا في مركزه، مدافع فياريال باو توريس انشغل كثيرا بفرانكي بسبب لعبه بين الخطوط، هذا هو فرانكي الذي نريد".

وعن مباراة ريال بيتيس شدد تشافي: "الفوز في لا سيراميكا ليس سهلا أبدا، أتفهم أن هناك مطالبات كثيرة لهذا الفريق، ونحن نعمل بجد، كثرة المطالبات تؤكد أننا الفريق الأفضل في العالم".

وواصل: أمام فياريال نجحنا في الفوز بأول انتصار خارج الديار، ويبدو أن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة لبعضهم، لكن بالنسبة لنا، هذا أمر رائع".

ويواجه فريق برشلونة ريال بيتيس على ملعب كامب نو ضمن مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني، ويحتل برشلونة المركز السابع برصيد 23 نقطة، فيما يأتي ريال بيتيس في المركز الخامس برصيد 27 نقطة.

برشلونة ليونيل ميسي تشافي
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