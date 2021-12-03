انتهت كأس العرب - عمان (1) (2) قطر
الجمعة، 03 ديسمبر 2021 - 14:35
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة عمان وقطر اليوم الجمعة في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب 2021.
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نهاية المباراة
ق97: جوووووووول لقطر
ق73: جووووووووول التعادل لعمان. خالد الهاجري سجل بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من اليمين
ق58: ضغط عماني قوي أملا في إدراك التعادل
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق38: مصعب خضير يدخل بدلا من بيدرو في تبديل اضطراري لقطر
ق32: جووووول أول! أكرم عفيف يترجم الركلة بنجاح مسجلا الهدف الأول لقطر
ق30: ركلة جزاء لقطر بعد سقوط أكرم عفيف في منطقة جزاء عمان إثر التحام مع مدافع الأخير
ق25: محاولات قطرية مستمرة وصمود عماني وتألق لأكرم عفيف لكن إبراهيم المخيني يذود عن مرماه
ق7: ضربة رأس لعبد الكريم حسن لاعب قطر لكن الكرة تمر بعيدا عن مرمى عمان
ق5: أكرم عفيف يتألق في الرواق الأيمن لقطر ويهدد المرمى العماني. ركنية جديدة لقطر
ق4: محاولات من الفريقين وأفضلية قطرية
بداية المباراة