انتهت كأس العرب - عمان (1) (2) قطر

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 - 14:35

كتب : FilGoal

عمان - قطر

تابع مباشرة مباراة عمان وقطر اليوم الجمعة في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب 2021.

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نهاية المباراة

ق97: جوووووووول لقطر

ق73: جووووووووول التعادل لعمان. خالد الهاجري سجل بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من اليمين

ق58: ضغط عماني قوي أملا في إدراك التعادل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38: مصعب خضير يدخل بدلا من بيدرو في تبديل اضطراري لقطر

ق32: جووووول أول! أكرم عفيف يترجم الركلة بنجاح مسجلا الهدف الأول لقطر

ق30: ركلة جزاء لقطر بعد سقوط أكرم عفيف في منطقة جزاء عمان إثر التحام مع مدافع الأخير

ق25: محاولات قطرية مستمرة وصمود عماني وتألق لأكرم عفيف لكن إبراهيم المخيني يذود عن مرماه

ق7: ضربة رأس لعبد الكريم حسن لاعب قطر لكن الكرة تمر بعيدا عن مرمى عمان

ق5: أكرم عفيف يتألق في الرواق الأيمن لقطر ويهدد المرمى العماني. ركنية جديدة لقطر

ق4: محاولات من الفريقين وأفضلية قطرية

بداية المباراة

عمان قطر كأس العرب
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