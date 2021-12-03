كأس العرب – العراق والبحرين يتعادلان

تعادل منتخب العراق مع منافسه البحرين سلبيا بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة في ثاني جولات كأس العرب.

وأقيمت المباراة في ملعب الثمامة ضمن منافسات المجموعة الأولى.

بتلك النتيجة يواصل منتخب قطر تصدره للمجموعة بثلاث نقاط بعد خوضه مباراة واحدة فقط، يليه منتخب العراق بنقطتين من تعادلين.

فيما يأتي منتخب عمان ثالثا بنقطة وحيدة وبفارق الأهداف ولقاء أقل من البحرين صاحب المركز الرابع.

ويلتقي منتخب قطر مع عمان في وقت لاحق من اليوم.

واعتمد منتخب العراق على ثنائي هجومي ضم علاء عباس وبشار رسن.

فيما اعتمد منتخب البحرين على ثلاثي هجومي بتواجد كل من إسماعيل عبد اللطيف ومحمد جاسم مرهون ومهدي حميدان.

🔴 ثلاثي هجومي في تشكيل البحرين لمواجهة العراق في #كأس_العرب 🇧🇭 pic.twitter.com/y5gsTVvv4g — FilGoal (@FilGoal) December 3, 2021

ملخص اللقاء

لم تشهد المباراة الكثير من الفرص الخطيرة وجاءت هادئة في أغلب أحداثها.

وانحصر اللعب في وسط الملعب كثيرا إلى أن كسر بشار رسن ذلك الملل وأطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس البحرين بثبات.

وسدد علاء عباس كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس البحرين بثبات مرة أخرى

وأطلق محمد جاسم مرهون تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس العراق.

وكاد مدافع البحرين يسجل هدفا بالخطأ في مرماه لكنه شتت الكرة سريعا في النهاية.

ومن هجمة مرتدة سريعة كاد العراق يسجل هدفا لكن مدافع البحرين شتت الكرة لركلة ركنية مرت دون خطورة.

وأطلق كميل الأسود تسديدة قوية لكن حارس العراق حولها لركلة ركنية.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.