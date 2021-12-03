كأس العرب – العراق والبحرين يتعادلان

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 - 14:12

كتب : FilGoal

صورة تقرير مباراة العراق والبحرين في كأس العرب

تعادل منتخب العراق مع منافسه البحرين سلبيا بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة في ثاني جولات كأس العرب.

وأقيمت المباراة في ملعب الثمامة ضمن منافسات المجموعة الأولى.

بتلك النتيجة يواصل منتخب قطر تصدره للمجموعة بثلاث نقاط بعد خوضه مباراة واحدة فقط، يليه منتخب العراق بنقطتين من تعادلين.

أخبار متعلقة
كأس العرب - حكم نيوزيلندي يدير مباراة مصر والسودان صاحب هدف فوز المجد بعد وفاة السلحدار: مصدوم.. ولا أعرف سبب الإساءة مؤتمر رانيك الأول عن – رفض تشيلسي.. رونالدو وهالاند وحديثه مع سولشاير وكاريك وإدارة يونايتد

فيما يأتي منتخب عمان ثالثا بنقطة وحيدة وبفارق الأهداف ولقاء أقل من البحرين صاحب المركز الرابع.

ويلتقي منتخب قطر مع عمان في وقت لاحق من اليوم.

واعتمد منتخب العراق على ثنائي هجومي ضم علاء عباس وبشار رسن.

فيما اعتمد منتخب البحرين على ثلاثي هجومي بتواجد كل من إسماعيل عبد اللطيف ومحمد جاسم مرهون ومهدي حميدان.

ملخص اللقاء

لم تشهد المباراة الكثير من الفرص الخطيرة وجاءت هادئة في أغلب أحداثها.

وانحصر اللعب في وسط الملعب كثيرا إلى أن كسر بشار رسن ذلك الملل وأطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس البحرين بثبات.

وسدد علاء عباس كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس البحرين بثبات مرة أخرى

وأطلق محمد جاسم مرهون تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس العراق.

وكاد مدافع البحرين يسجل هدفا بالخطأ في مرماه لكنه شتت الكرة سريعا في النهاية.

ومن هجمة مرتدة سريعة كاد العراق يسجل هدفا لكن مدافع البحرين شتت الكرة لركلة ركنية مرت دون خطورة.

وأطلق كميل الأسود تسديدة قوية لكن حارس العراق حولها لركلة ركنية.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

العراق البحري كأس العرب
نرشح لكم
حوار في الجول – الهيدوس: استغلينا كل الفرص ضد الإمارات.. ولا نفكر في نهائي كأس العرب معلول ينضم لتدريبات تونس استعدادا لمواجهة مصر منافس مصر - السودان يقيل فيلود ويعين مدربا وطنيا حكاية مروان داوود – "شبيه روبرتسون" ورحلة من الأهلي لـ المنتخب عبر الدرجة الثالثة
أخر الأخبار
حوار في الجول – الهيدوس: استغلينا كل الفرص ضد الإمارات.. ولا نفكر في نهائي كأس العرب 35 دقيقة | كأس العرب 2021
منافس مصر – الإقالة الثانية في مجموعة الفراعنة.. نيجيريا تعلن رحيل روهر ساعة | إفريقيا
الصدارة تبتعد.. سقوط نابولي على يد إمبولي ساعة | الدوري الإيطالي
مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (1) - (0) أتليتكو مدريد..تهديد أول من الضيوف ساعة | الدوري الإسباني
مرتضى منصور لـ في الجول عن تقارير "عودة ساسي": لا أستطيع الإجابة الآن ساعة | ميركاتو
صلاح على القمة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 ساعة | الدوري الإنجليزي
اتحاد الكرة يعلن خارطة طريق انتخاب مجلس الإدارة الجديد ساعة | مصر
تشكيل باريس سان جيرمان - ميسي ومبابي يقودان الهجوم.. وثلاثي في خط الوسط 2 ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 2 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 3 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 4 تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة