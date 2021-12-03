كأس العرب - حكم نيوزيلندي يدير مباراة مصر والسودان

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم نقلا عن نظيره الدولي "فيفا" تعيين النيوزيلندي مات كونجير حكما لمباراة مصر والسودان.

وأشار اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن كونجير سيعاونه كل من ماكسيني تيفيدا وبرنارد أليو وأندريس ماتياس كحكم رابع.

وسيتواجد كيفين بلوم على تقنية الفيديو ويعاونه كريستيان جيتلمان وكريستيان دينجرت وعبد الله الماري.

ولم يسبق للحكم النيوزيلندي إدارة أي مباراة كان منتخب مصر أو الأندية المصرية طرفا فيها.

وسبق للحكم صاحب الـ43 عاما إدارة مباريات في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وكأس العالم للأندية للعام ذاته.

وأدار في كأس العرب الحالي لقاء المغرب وفلسطين الذي انتهى بفوز أسود الأطلس برباعية دون رد.

وكان منتخب مصر فاز في المباراة الأولى على لبنان بهدف دون رد.

فيما خسر منتخب السودان من الجزائر برباعية مقابل لا شيء.