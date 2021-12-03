تشكيل كأس العرب - ثنائي جديد في هجوم عمان.. والهيدوس يقود قطر

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 - 14:32

كتب : FilGoal

عمان كأس العرب

أعلن منتخبا عمان وقطر تشكيل مباراتهما اليوم الجمعة في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب 2021.

وجاء تشكيل عمان:

حارس المرمى: إبراهيم المخيني

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الدفاع: أمجد الحارثي - أحمد الخميسي - جمعة مرهون - أحمد الكعبي

وسط الملعب: حارب السعدي - صلاح اليحيائي - أرشد العلوي - عبد الله فواز

الهجوم: محمد الغافري - عصام الصبحي

ويلعب الغافري والصبحي أساسيين في هجوم عمان ولم يبدأ الثنائي اللقاء السابق ضد العراق.

بينما تشكيل قطر:

حارس المرمى: سعد الدوسري

الدفاع: بوعلام خوخي - بسام الراوي - همام أحمد - بيدرو ميجيل - عبد الكريم حسن

وسط الملعب: كريم بوضياف - عبد العزيز حاتم - حسن الهيدوس

الهجوم: المعز علي - أكرم عفيف

ويبدأ الهيدوس قائد العنابي أساسيا وكان بديلا في لقاء البحرين.

وحصلت عمان على نقطة في الجولة الأولى بالتعادل مع العراق بينما اقتنصت قطر الفوز أمام البحرين.

وتنطلق المباراة الساعة 3 مساء وتنقلها قناة beIN Sports 1.

عمان قطر كأس العرب
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