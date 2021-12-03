ديلي ميل: إيطاليا تحقق في صفقة انتقال رونالدو من يوفنتوس لـ مانشستر يونايتد

قالت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية إن نادي يوفنتوس الإيطالي تعرض مكتبه لتفتيش ثان بسبب صفقة انتقال لاعبه كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن انتقال رونالدو إلى يونايتد يخضع للتحقيق من قبل السلطات الإيطالية.

وتابع التقرير أن هناك مزاعم عن وجود تسجيلات لمكالمات هاتفية تحدث فيها مديرو يوفنتوس عن مستند لا ينبغي أن يكون موجودا نظريا، فيما يتعلق برونالدو، لكن المحققين لم يجدوا الوثيقة المعنية حتى الآن.

وأوضح تقرير دايلي ميل أنه بحسب ما ورد فإن مسيري يوفنتوس الذين استجوبهم الادعاء أخفقوا في شرح التفاصيل المتعلقة بالأمر حول طبيعة الصفقة التي أبرمت مع رونالدو.

وكان يوفنتوس توصل لاتفاق لبيع نجم كرة القدم البرتغالي لمانشستر يونايتد مقابل 23 مليون يورو، بما في ذلك 8 ملايين يورو مرتبطة بتحقيق أهداف أداء محددة.

وقال يوفنتوس في ذلك الوقت إن الصفقة أحدثت تأثيرا اقتصاديا سلبيا قدره 14 مليون يورو على نتائجه للسنة المالية 2020-2021.

وكان المدعون الإيطاليون أمروا ببحث جديد عن مكاتب يوفنتوس في إطار تحقيق مستمر في الدوري الإيطالي لكرة القدم حيث يدرسون الشروط المالية لبيع اللاعب كريستيانو رونالدو.

وقال ممثلو الادعاء في تورينو الأسبوع الماضي إنهم يبحثون بالفعل فيما إذا كان كبار المديرين في يوفنتوس قد قدموا اتصالات كاذبة للمستثمرين وأصدروا فواتير لمعاملات غير موجودة.