كأس العرب – مدرب الأردن: الفوز على السعودية كان هاما.. نريد نتيجة إيجابية ضد المغرب

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 - 11:53

كتب : FilGoal

السعودية - الأردن (كأس العرب)

قال عدنان حمد المدير الفني لمنتخب الأردن إن فريقه حقق المطلوب بالفوز في الجولة الأولى من كأس العرب على السعودية.

ويلتقي منتخب الأردن مع منافسه المغرب غدا السبت في ثاني جولات كأس العرب.

وقال عدنان حمد في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة: "البداية كانت هامة والفوز كان مهما وسنخوض مباراة ثانية قوية ضد منتخب قوي يضم العديد من اللاعبين المحترفين".

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وواصل "هي مباراة للتأهل المبكر لربع النهائي، سنفتقد بعض اللاعبين بسبب الإيقاف أو الإصابة، لكن طموحنا أن نظهر بالشكل المطلوب وتحقيق نتيجة إيجابية وضمان التأهل المبكر لربع النهائي".

وفاز منتخب الأردن في المباراة الأولى على السعودية، وانتصر المنتخب المغربي على فلسطين.

الأردن كأس العرب المغرب
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