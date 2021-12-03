كأس العرب: مدرب المغرب: مواجهة الأردن صعبة.. لكنها لن تكون الفرصة الأخيرة للتأهل

قال الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب المغرب إن مواجهة الأردن في ثاني جولات كأس العرب ستكون صعبة.

وتحدث الحسين عموتة في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "مباراة المغرب والأردن ستكون مقابلة التأهل لربع النهائي لكنها لن تكون الفرصة الأخيرة لأنه لو أخطأ أي المنتخبين سيكون أمامه فرصة للتعويض في المباراة الثالثة".

وحصد كلا المنتخبين انتصارا في أول مباراة لهما في دور المجموعات على حساب فلسطين والسعودية.

وواصل مدرب المغرب "ستكون مقابلة صعبة والسمة الأساسية فيها ستكون التنظيم التكتيكي، نحترم المنتخب الأردني القوي".

وأتم مدرب المغرب حديثه "يلعب منتخب الأردن بحماس خاصة أنه يدرب القدير صاحب الخبرات الكبيرة عدنان حمد الذي صال وجال في الملاعب العربية، وستكون مباراة مشوقة".