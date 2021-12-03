كأس العرب – علاء عباس يقود العراق.. والبحرين بثلاثي هجومي

يقود علاء عباس تشكيل منتخب العراق في مواجهة البحرين اليوم الجمعة في ثاني جولات كأس العرب ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتقام المباراة في ملعب الثمامة في قطر.

وكان منتخب العراق تعادل في اللقاء الأول مع عمان بهدف لمثله، فيما سقط البحرين ضد قطر بهدف دون رد.

وجاء تشكيل العراق كالتالي:

في حراسة المرمى: فهد طالب

في الدفاع: ريبين سولاقا- شيركو كريم- حسن رائد- مناف يونس

في الوسط: أمجد عطوان- محمد قاسم- سجاد جاسم- أحمد فرحان

في الهجوم: علاء عباس- بشار رسن

أما تشكيل البحرين فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: سيد محمد جعفر

في الدفاع: وليد الحيام- راشد خليل الحوطي- عباس عياد- أحمد بوغمار

في الوسط: عباس العصفور- جسام الشيخ- عبد الوهاب المالود

في الهجوم: إسماعيل عبد اللطيف- محمد جاسم مرهون- مهدي حميدان