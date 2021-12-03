كأس العرب - رينار: السعودية ليست في موقف جيد بسبب الجزائر ومصر.. وأتحمل مسؤولية قراري

قال إيرفي رينار المدير الفني لمنتخب السعودية إن فريقه ليس في موقف جيد بسبب احتمالية مواجهة الجزائر أو مصر في ربع نهائي كأس العرب.

وتحدث رينار لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "أنا صاحب قرار مشاركة منتخب السعودية للشباب في كأس العرب لأنه مع مراجعة جدول مباريات الموسم سيكون هناك ضغط مباريات كبير".

وواصل "وبالتالي فهو جدول مزدحم جدا وفضلت إراحة اللاعبين وطلبت من الطاقم المعاون إدارة الفريق، هذا فريق شاب ومطالب بالفوز بالمباريات أيضا".

وعن الهزيمة ضد الأردن بهدف دون رد قال: "قدمنا مباراة جيدة ضد الأردن لكننا لم نحقق نتيجة جيدة وبالتالي أنا مسؤول عما حدث، وهناك فترتي تدريب لتجهيز الفريق، وأنا مسؤول عما حدث".

وأكمل رينار "لا أعرف ماذا تقول الجماهير عن قرار اللعب بمنتخب الشباب، لأنني كمدير فني يجب أن أحمي نفسي من تعلك التعليقات والبعض سينتقدني والبعض سيمتدحني ولا يمكن أن تضمن دعم 100% من الجماهير".

وعن هدفه من البطولة قال: "هدفنا من البطولة هو أن ننهيها في المركز الأول أو الثاني، والآن علينا التأهل لربع النهائي وستكون مباراة صعبة في تلك المرحلة لمواجهة الجزائر أو مصر وهما خصمين عنيدين، ولسنا في موقع متميز بعد المباراة الأولى ولدينا مباراتين لتصحيح الأوضاع".