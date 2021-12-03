وزير الرياضة: ندعم أي إجراء قانوني لـ الأهلي في أزمة منصب نائب الرئيس

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 - 10:59

كتب : FilGoal

أشرف صبحي في ضيافة في الجول

قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن مؤسسته تدعم إي إجراء قانوني يتخذه الأهلي سعيا لإثبات أحقية العامري فاروق في مقعد نائب رئيس النادي.

ورفضت اللجنة الأولمبية المصرية اعتماد فوز العامري فاروق بمقعد نائب الرئيس الذي حصل عليه بالتزكية في ظل عدم منافسة شخص له على المنصب في انتخابات الأهلي.

وقرر الأهلي اللجوء لهيئة قضايا الدولة من أجل إثبات أحقية العامري بالمنصب، الأمر الذي علق عليه صبحي في حواره مع قناة المحور بالقول:"لست أنا من يقول ما الصحيح وما الخطأ. ندعم أي جهد قانوني للأهلي".

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وأضاف "دوري هو اللجوء بسرعة للتحكيم الرياضي ومحكمة القضاء الإداري، لتحلل الجهات الموقف الحالي وتبدي رأيها القانوني. لا نتمنى هذا لمؤسسة كبيرة مثل الأهلي. نتأكد من تطبيق القانون".

وأعلن الأهلي فوز العامري بمنصب نائب الرئيس بعد انتخابات النادي التي نصبت محمود الخطيب رئيسا لدورة ثانية على التوالي.

وانتُخب خالد مرتجي في منصب أمين الصندوق.

الأهلي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي
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